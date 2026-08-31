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94% работодателей считают, что личные проблемы сотрудников влияют на продуктивность

Лишь 6% компаний полагают, что личные проблемы не влияют на результаты работы сотрудников — остальные 94% уверены: то, что происходит в жизни людей за пределами офиса, сказывается на их эффективности, показал ежегодный опрос, проведенный сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформой Alter. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

При этом доля соискателей, которые признают, что внерабочие проблемы и личные переживания так или иначе влияют на то, насколько они продуктивны в офисе, вдвое меньше — 47%.

Почти треть (29%) компаний отметили, что за последний год их сотрудники стали продуктивнее, по сравнению с годом ранее. Еще чуть более трети (35%) сказали, что продуктивность снизилась, а 36% считают, что она не изменилась.

Наиболее остро снижение продуктивности ощущают крупные работодатели, с численностью персонала более 500 человек (41%), и наоборот, 41% компаний, в штате которых меньше 100 сотрудников, утверждают, что команда стала работать эффективнее.

Чем меньше организация, тем она более открыта к личным переживаниям сотрудников: у 72% компаний с командой до 100 человек принято делиться психологическими сложностями с руководителем или HR, тогда как среди крупных компаний, где есть такая практика, — всего 31%.

70% работодателей согласны с тем, что отсутствие психологической поддержки сотрудников влечет за собой дополнительные затраты для компании в связи с падением продуктивности, учащением выходов на больничный, ростом текучести кадров и прочими последствиями. Доля опрошенных работодателей, которые оказывают своей команде какое-либо содействие в получении психологической помощи (через ДМС, доступ к психологическим сервисам, обучающие мероприятия на тему ментального здоровья и др.), за год увеличилась с 19% в 2025 г. до 34% в 2026 г.

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