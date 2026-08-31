«Базис» третий год подряд возглавляет рейтинг платформ виртуализации CNews

Платформа серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise от «Базиса», лидера российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), заняла первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNewsMarket 2026. Это третья победа флагманского продукта подряд. По итогам исследования решение набрало 695 баллов, опередив ближайшего конкурента на 25 баллов.

Basis Dynamix Enterprise предназначена для создания и управления виртуальной инфраструктурой крупных организаций. Платформа позволяет выстраивать единый технологический контур, объединяющий серверную виртуализацию, VDI, программно-определяемые сети.

В новой версии рейтинга аналитики CNewsMarket сравнивали платформы по трем группам критериев: функциональность, совместимость, а также безопасность и надежность. Баллы начислялись за реализованные возможности на основании анкет участников и данных из открытых источников.

Basis Dynamix Enterprise получила 485 баллов в блоке функциональности — это лучший результат среди участников. Еще 75 баллов платформа набрала за возможности совместимости и 135 баллов — за безопасность и надежность.

При оценке функциональности аналитики учитывали средства автоматизации, возможности управления виртуальными машинами и системами хранения данных, работу с GPU, поддержку High Availability, Managed Kubernetes и SDN. В разделе совместимости вошли интеграции с каталогами и SDN, а также поддержка гостевых операционных систем и ОС узлов-гипервизоров. В блоке безопасности и надежности оценивались наличие сертификата ФСТЭК, поддержка OAuth 2.0 и двухфакторной аутентификации, настройка доступа на уровне методов API, а также инструменты резервного копирования и катастрофоустойчивости.