Финансовые результаты группы Arenadata за шесть месяцев 2026 года

ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет финансовые результаты по итогам обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 полугодие 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Основные финансовые показатели

Консолидированная выручка группы увеличилась на 86% год к году - до 2,5 млрд руб. Традиционно ввиду сезонного характера бизнеса компания планирует признать превалирующую часть выручки в IV квартале. Рост доходов по отношению к первому полугодию 2025 г. был обеспечен более высоким спросом на лицензии СУБД, а также расширением технической поддержки благодаря появлению новых клиентов.

OIBDA группы, скорректированная на неденежные расходы на программу долгосрочной мотивации сотрудников, составила 409 млн руб., что в 2,8 раза превосходит результат прошлого года. Показатель OIBDAC достиг уровня 453 млн руб., что в 3,2 раза выше аналогичного показателя 2025 г. В течение года компания уделяет пристальное внимание контролю над расходами и стабилизации роста команды при умеренных инвестициях в развитие продуктов.

Чистая прибыль и NIC составили 347 млн руб. и 243 млн руб. соответственно. Компания продолжает вести консервативную политику по капитализации расходов на разработку, признавая расходы в отчетном периоде. Общая сумма капитализированных расходов за шесть месяцев 2026 г. составила 44 млн руб.

Рост бизнеса в первом полугодии 2026 г. был обеспечен собственными средствами, отрицательный чистый долг (чистая денежная позиция) на 30 июня 2026 г. составил 1,6 млрд руб. Показатель ND/LTM OIBDA2 - (0,4x).

Финансовый прогноз

Ввиду сохраняющейся макроэкономической неопределенности и высокой ключевой ставки, что влияет на стоимость фондирования клиентов, группа уточняет финансовый прогноз по росту выручки на 2026 г.: рост выручки составит не менее 20%.

Развитие продуктового портфеля и корпоративные события

28 мая 2026 г. акционеры на годовом заседании общего собрания акционеров утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 г. и I квартала 2026 г. в общей сумме 1,4 млрд руб. или 6,43 руб. за одну обыкновенную акцию.

В июне 2026 г. ПАО «Группа Аренадата» увеличило долю в дочерних организациях - ООО «Аренадата Софтвер», основной операционной компании, и ООО «Тера Интегро» до 100%. В рамках обмена долями с миноритарными акционерами дочерних организаций компания провела конвертацию выпущенных до IPO привилегированных акций (выпуск Г) в размере 9 069 767 акций, из них направлена на обмен 7 436 001 акция.

В июле 2026 г. ПАО «Группа Аренадата» исполнило программу долгосрочной мотивации сотрудников в результате конвертации привилегированных акций выпуска А (5 467 171 акция). Из данного объема зарезервированных до выхода на биржу акций было использовано 2 670 814 акций. Общее количество акций, зарезервированных в ЗПИФ «Мир больших данных» под контролем Компании, – 4 430 123 акций.

За первое полугодие 2026 г. группа выпустила 43 продуктовых релиза. Основные изменения коснулись следующих продуктов

Arenadata DB (ADB) 6.30.0 и 6.31.0 — реализована поддержка новых мажорных версий российских ОС Astra Linux 1.8 и «Ред ОС» 8, а также улучшена безопасность продукта за счет поддержки SSL-шифрования для коннекторов и при подключении к LDAP-серверам (LDAPS).

ADB Enterprise Services 1.0.0 и 1.1.0 — релиз нового компонента продукта Arenadata DB, объединяющего инструменты резервного копирования и мониторинга запросов.

ADQM Notebook — новый встроенный инструмент в составе продукта Arenadata QuickMarts, позволяющий работать с данными непосредственно из браузера без настройки дополнительных компонентов, с простой схемой развертывания для снижения риска ошибок при установке.

Arenadata Hyperwave (Cloud) — реализован новый модуль ADH Cloud, добавляющий поддержку системы контейнерной оркестрации Kubernetes. В его состав вошли операторы для управления вычислительными движками Impala и Trino, а также поддержка Spark с интеграцией инструментов безопасности. Такая архитектура позволяет гибко управлять нагрузкой: ресурсы выделяются под конкретные запросы, что сокращает затраты за счет отказа от оплаты простоев, при этом данные остаются в защищенном контуре кластера.

Arenadata Hyperwave (релиз 4.3.0) - расширены возможности аналитики благодаря внедрению Sedona для геопространственных вычислений и усилены функции безопасности за счет интеграций OpenBao/Vault. Новая версия включает собственные доработки в open source проекты, в том числе интеграцию Spark Connect и Kyuubi, компонент Trino History Server для постоянного хранения истории запросов, функциональность кэширования метаданных в Ozone.

Arenadata Streaming — в релизе 3.9.1.2 добавлена интеграция с объектным S3-хранилищем Ozone для записи данных в Iceberg-таблицы и использования Kafka Tiered Storage, что позволяет сократить затраты на долгосрочное хранение.

Arenadata Orchestrator — новый продукт платформы, универсальный оркестратор рабочих процессов, единая точка управления всеми процессами дата-платформы.

Arenadata Prosperity — реализован новый функционал управления кластерами, расширены возможности резервного копирования, а также добавлен новый функционал подключения внешних Postgres в единую систему управления Arenadata Enterprise Services.

Алла Голова, финансовый директор ПАО «Группа Аренадата»: «Результаты первого полугодия соответствуют нашим планам по масштабированию бизнеса и продуктовому развитию в текущей макроэкономической ситуации. Расширяющаяся клиентская база подтверждает заинтересованность крупного бизнеса и государственных организаций в российских решениях для аналитики и управления данными. В структуре выручки, помимо продаж лицензий, заметно растет сервисная составляющая, которая обеспечит возобновляемый доход в следующих периодах. Финансирование роста за счет собственных средств вкупе с рыночным спросом и пристальным контролем над операционной эффективностью позволяет нам с уверенностью смотреть во второе полугодие и исполнять прогнозы, озвученные инвесторам и акционерам».