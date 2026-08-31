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Ученые НИУ ВШЭ предложили по-новому считать неформальную занятость в России

Действующие подходы Росстата к оценке неформальной занятости в России уже не в полной мере отражают современную ситуацию на рынке труда. К такому выводу в своем исследовании пришли экономисты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Ученые считают, что новые международные стандарты помогут получать более достоверные данные о рынке труда, а значит, принимать более эффективные государственные решения. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Когда говорят о неформальной экономике, многие представляют себе нелегальную деятельность. На самом деле это не совсем так. В эту категорию могут попадать люди, которые работают без официального трудового договора, помогают в семейном бизнесе или самостоятельно ведут свое дело. Многие из них не нарушают закон, платят налоги и официально зарегистрированы.

От того, насколько точно государство оценивает масштабы неформальной экономики, зависит многое. Эти данные помогают понять, что происходит на рынке труда, сколько людей нуждаются в социальной защите, какие меры поддержки необходимы бизнесу и как должна развиваться экономическая политика страны.

Экономисты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучили новые международные стандарты, принятые Международной организацией труда (МОТ) в 2023 г., и сравнили их с методикой, которую сегодня применяет Росстат. Исследователи выяснили, что изменение подходов позволит получать более точные данные о рынке труда.

Сейчас Росстат оценивает занятость в неформальном секторе экономики, то есть определяет, относится ли предприятие или деятельность человека к формальному или неформальному сектору. Такой показатель изначально был нужен для учета производства товаров и услуг, которые не отражались в официальной статистике. Однако позже специалисты пришли к выводу, что для понимания ситуации на рынке труда этого недостаточно. Важно учитывать не только статус предприятия, но и положение самого работника: оформлен ли он официально, имеет ли право на оплачиваемый отпуск, больничный и другие социальные гарантии.

По мнению авторов исследования, действующие критерии, по которым определяется неформальный сектор экономики, также нуждаются в уточнении. Из-за особенностей нынешней методики в него могут попадать зарегистрированные индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и представители других официально зарегистрированных профессий. В результате статистика может завышать численность занятых в неформальном секторе и не полностью отражать реальную ситуацию.

Хотя рекомендации по измерению неформальной занятости Международная организация труда приняла еще в 2003 г., новые международные стандарты уточняют критерии ее оценки и делают их более однозначными. Если раньше страны могли по-разному трактовать понятие неформальной занятости, то теперь предложены более четкие правила ее измерения. Они позволяют учитывать не только статус предприятия, но и условия, в которых работает человек: есть ли у него официальное оформление, уплачиваются ли за него взносы на социальное страхование, предоставляются ли оплачиваемый отпуск, больничный и другие трудовые гарантии. Такой подход помогает точнее оценивать масштабы неформальной занятости и делает статистику более сопоставимой между странами.

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Авторы исследования считают, что зарегистрированных индивидуальных предпринимателей следует относить к формальному сектору экономики. Они официально ведут свою деятельность, платят налоги и страховые взносы, могут заключать договоры, участвовать в государственных закупках и нанимать сотрудников. По мнению ученых, такой статус соответствует современным международным критериям формального сектора.

При этом вопрос о том, как учитывать самозанятых, пока остается открытым. Исследователи отмечают, что особенности этого налогового режима требуют дополнительного изучения с учетом международной практики и дальнейшего развития российского законодательства.

По данным Росстата, в 2025 г. в неформальном секторе экономики были заняты более 15 млн человек — это 20,3% всех работающих россиян. Поэтому даже небольшие изменения методики могут заметно повлиять на статистику и сделать оценку рынка труда более точной.

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«Российская практика статистического измерения неформальности не менялась с 1998 г. и сегодня заметно отстает от международных стандартов. Новые подходы позволяют точнее определить, какие предприятия относятся к неформальному сектору экономики, а также отдельно оценивать неформальную занятость, то есть учитывать не только статус предприятия, но и условия, в которых работает человек. Это поможет получить более полную и достоверную картину рынка труда и сделает статистические данные более сопоставимыми с международной практикой», – сказала Анна Лукьянова, научный руководитель Центра статистики труда и заработной платы ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Работа выполнена в рамках госконтракта по теме «Разработка рекомендаций по расширению и актуализации системы показателей рынка труда в соответствии с рекомендациями 21-й Международной конференции статистиков труда (2023)».

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