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В iSpring Suite появился ИИ-помощник для работы с текстом

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного обучения, обновила конструктор для создания интерактивных курсов iSpring Suite. В новой версии появился ИИ-помощник для работы с текстом. Он берет на себя рутинную работу с текстом прямо в iSpring Suite. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

ИИ-помощник может написать текст с нуля, сократить, расширить или упростить его, изменить стиль, исправить ошибки, оформить информацию списком. А для нестандартной задачи можно просто написать свой запрос.

Главная ценность обновления — автор курса тратит меньше времени на подготовку и редактирование контента, больше — на структуру, методологию, вовлечение учащихся и качество курса. ИИ подсказывает формулировки, понятные учащемуся, улучшает черновики и помогает донести мысль.

Кроме того, больше не нужно переключаться на сторонние ИИ-сервисы, копировать и переносить текст — все происходит прямо во время работы над курсом.

«С этим обновлением компании получают возможность выпускать курсы быстрее, максимальное внимание уделив вовлечению аудитории, структуре курса и созданию качественных практических заданий. Это позволяет бизнесу быстрее масштабировать знания и быстрее выводить сотрудников на необходимый уровень компетенций, не расширяя штат разработчиков курсов», — сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

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