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Индустриальный центр цифровизации «Айтеко» и ВолгГТУ запускают совместную подготовку ИТ-инженеров для промышленности

Индустриальный центр цифровизации (ИЦЦ, входит в ГК «Айтеко») и Волгоградский государственный технический университет объявили о старте стратегического партнерства в рамках федеральных программ «ТОП ИИ» и «ТОП ИТ». Стороны уже заключили все необходимые соглашения. Первые образовательные программы запустятся уже в сентябре 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Данное сотрудничество охватывает все этапы подготовки кадров - от актуализации учебных программ до стажировок с возможностью последующего трудоустройства. Эксперты ИЦЦ вместе с преподавателями ВолгГТУ проведут работу по обновлению учебно-методических материалов по четырем направлениям: «Инженерия промышленных систем искусственного интеллекта», «Data Science», «Прикладная информатика» и «Программная инженерия». В основе обновленных курсов будут реальные производственные кейсы и инструменты из продуктовой линейки ИИ-центра ИЦЦ – среди них средства ИИ-проектирования, модули нормализации нормативно-справочной информации на основе ИИ, системы для управления производством и промышленной безопасности, а также ИИ-ассистенты поддержки.

Сотрудники компании выступят приглашенными преподавателями и наставниками, проведут для студентов мастер-классы и практикумы. А чтобы теория не расходилась с практикой, ИЦЦ открыла в этом году более 20 стажерских мест в пяти своих профильных подразделениях. Студенты смогут попробовать себя в самых разных ролях – от сопровождения корпоративных систем до прикладной разработки с использованием искусственного интеллекта.

Выбор ВолгГТУ в качестве партнера обусловлен не только академическим статусом, но присутствием ИЦЦ в регионе: в Волгограде открыто представительство компании, что позволяет студентам получать практический опыт, а в последствии работать в крупном российском холдинге в своем родном городе. Кроме того, стороны намерены углублять совместные исследования и дорабатывать продуктовую линейку ИЦЦ с учетом реальных запросов промышленности.

«Системное партнерство с ведущими вузами позволяет нам готовить инженеров нового типа, сочетающих фундаментальную техническую базу с навыками работы в сфере ИИ и цифровизации. Мы соединяем академический потенциал сильного технического вуза ЮФО с нашими отраслевыми компетенциями. Главный результат – это специалисты, которые уже в первый день готовы к работе на реальном производстве с нашим программным обеспечением. Это не временный тренд, а объективная потребность рынка: в отличие от классических айтишников, эти выпускники пройдут полноценную практику на промышленных площадках. По сути, мы создаем модель, где бизнес и наука сообща решают задачу закрытия кадрового голода в цифровой промышленности», – отметил Александр Палашевский, генеральный директор АО «ИЦЦ».

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Со стороны университета проект курирует доктор технических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой САПРиПК и руководитель Центра цифровых научно-образовательных проектов в сфере промышленного ИИ Максим Щербаков.

«Мы готовим системных инженеров: специалистов, которые могут увидеть проблему, формализовать ее и поставить задачу, найти решение, реализовать и обеспечить внедрение разработанных систем. Несомненно, подготовка современных специалистов топ-уровня по искусственному интеллекту может быть эффективна только при участии ведущих компаний, имеющих реальный опыт разработки и внедрения систем искусственного интеллекта, которой является ИЦЦ. Появляется очень хорошее взаимодействие: преподаватели на кафедре, выполняющие актуальные научные исследования и имеющие публикации в высокорейтинговых изданиях и индустриальные партнеры, насыщающие программу конкретными практическими кейсами, программами стажировок. Такая кооперация дает синергетический эффект: студенты погружаются в специфику разработки и внедрения систем искусственного интеллекта с первого курса. Особое значение играет системная и долговременная вовлеченность индустриальных партнеров в образовательный процесс: от поступления до выпуска студентов и их трудоустройства. Важно интегрировать в учебный процесс кейсы и практические задачи индустриальных партнеров, выстраивать систему наставничества и стажировок, чтобы ребята видели, как «живут» компании, реализующие крупные промышленные проекты с применением технологий искусственного интеллекта» – сказал Максим Щербаков.

В планах ИЦЦ – углублять и расширять сотрудничество с ВолгГТУ, развивая совместные образовательные и исследовательские проекты в долгосрочной перспективе.

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