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«МТС Банк» вступил в ассоциацию «ФинТех»

«МТС Банк» объявил о вступлении в ассоциацию «ФинТех» (АФТ) – межотраслевую площадку, объединяющую ведущие финансовые и технологические компании. Членство в ассоциации позволит банку участвовать в разработке и внедрении цифровых финансовых решений и обмениваться экспертизой с участниками рынка.

«МТС Банк» развивает банковские сервисы, финтех-продукты, а также создает бесшовные клиентские сценарии на стыке банкинга и телекома.

В рамках АФТ банк будет участвовать в профильных рабочих группах и пилотных проектах, уделяя особое внимание открытым API, архитектуре решений, технологиям искусственного интеллекта, информационной безопасности и другим технологиям, повышающим удобство и надежность финансовых услуг. Сочетание банковской экспертизы, возможностей телекома и альтернативных данных позволит создавать масштабируемые цифровые решения с высоким уровнем удобства и безопасности.

«Для «МТС Банка» участие в АФТ – это возможность вместе с ведущими игроками рынка формировать новые направления развития финансовых сервисов на основе передовых технологий, включая ИИ. Мы умеем создавать и трансформировать банковские продукты в соответствии с меняющимися потребностям клиентов и готовы привнести этот опыт в совместные проекты Ассоциации», – отметил исполнительный директор по технологической стратегии «МТС Банка» Павел Сварник.

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«Мы рады приветствовать «МТС Банк» среди участников ассоциации. Экспертиза банка в области цифровых сервисов и технологических продуктов, безусловно, будет способствовать эффективному взаимодействию на площадке АФТ по развитию отечественного финансового сектора, создаст предпосылки для разработки и внедрения новых инновационных решений», – отметил генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

Ассоциация «ФинТех» создана в 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка. Ассоциация объединяет представителей финансовой и технологической отраслей для разработки стандартов, пилотирования инноваций и развития цифровой финансовой инфраструктуры.

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