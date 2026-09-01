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Роман Громыко назначен первым заместителем генерального директора компании «ТрансТелеКом»

АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) объявляет о назначении Романа Громыко на пост первого заместителя генерального директора. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Свою профессиональную деятельность в сфере телекоммуникаций Роман Громыко начал в 2004 г. в Сибирском филиале «Ростелекома», где прошел трудовой путь от менеджера по продажам до позиции коммерческого директора. В 2011 г. Роман Владимирович был приглашен в корпоративный центр оператора в Москве, где курировал реализацию ИТ-проектов в интересах федеральных органов исполнительной власти.

К команде АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Громыко присоединился в 2016 г. За 10 лет работы в компании он последовательно возглавлял департамент федеральных проектов, департамент стратегии и развития бизнеса, а с 2020 г. занимал должность заместителя генерального директора по стратегии и координации развития. Под его руководством и при непосредственном участии разработана и реализуется стратегия развития Группы компаний «ТрансТелеКом», состоялась диверсификация и организационная трансформация бизнеса, реализованы крупные коммерческие и технологические проекты.

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ТрансТелеКом
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Новое назначение, направленное на повышение операционной эффективности компании, расширяет зону компетенций Романа Громыко. В его ведении будут находиться задачи по управлению себестоимостью, оптимизации бизнес-процессов и реализации мероприятий цифровой трансформации, включая внедрение технологий искусственного интеллекта. Роман обеспечит координацию деятельности стратегического, финансового, юридического, кадрового, административного и ИТ-блоков, а также объединенного центра обслуживания.

«За годы работы в компании «ТрансТелеКом» Роман Громыко зарекомендовал себя как руководитель, способный одновременно удерживать стратегический курс и добиваться конкретных операционных результатов. Его обширный опыт, глубокое понимание бизнес-процессов компании и трендов рынка, а также экспертиза в сфере цифрового развития транспортной отрасли позволят вывести уже накопленные компетенции на более высокий управленческий уровень, что послужит дальнейшему укреплению рыночных позиций ТТК», – сказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Лери Губкин.

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