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Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса

Экспортеры и импортеры могут расплачиваться криптовалютой: Сбербанк предложил корпоративным клиентам удобные трансграничные платежи. Платеж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Средняя стоимость сделки — 0,3% — меньше, чем для традиционных инструментов. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции.

Инструмент доступен всем корпоративным клиентам Сбербанка, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.

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Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Для российских экспортеров и импортеров международные расчеты в криптовалюте — это ускорение платежей, новые рынки и партнеры, прежде недоступные из-за ограничений. Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 г. в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений. Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент».

Платежи в криптовалюте по международным контрактам широко распространены — они доступны в Евросоюзе, Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и других государствах.

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