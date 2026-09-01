SpaceVM вошла в топ-3 рейтинга российских платформ виртуализации 2026 по версии CNews

Платформа серверной виртуализации корпоративного класса SpaceVM, разработанная компанией «Даком М» (бренд Space), вошла в число признанных лидеров рейтинга российских платформ виртуализации 2026 г. издания CNews. Платформа набрала 660 баллов и уверенно вошла в топ-3 лучших отечественных продуктов для построения современной корпоративной виртуальной инфраструктуры.

Масштабное исследование CNews 2026 года охватило ведущие системы виртуализации из реестра отечественного ПО. Аналитики оценивали платформы по технологическим и эксплуатационным критериям, сгруппированным по функциональности, совместимости, надежности и вопросам обеспечения безопасности, включая защиту данных, разграничение прав доступа и встроенные механизмы контроля.

Подтверждение позиции SpaceVM в топ-3 рейтинга CNews обусловлено комплексным технологическим стеком платформы, полностью ориентированным на требования Enterprise-сегмента. Эксперты рейтинга отметили наличие собственной сетевой подсистемы SDN Flow, которая поддерживает L2/L3-сети, динамическую маршрутизацию BGP, NAT, DHCP, Floating IP и микросегментацию, развитые инструменты автоматизации через открытый REST API. SpaceVM обеспечивает надежность функционирования масштабных виртуальных инфраструктур за счет собственных механизмов миграции, автоматического восстановления узлов (High Availability), встроенной поддержки репликации данных, а также совместимости с ведущими отечественными операционными системами — все эти критерии учитывались аналитиками CNews при оценке платформы.

Высокая оценка независимых аналитиков CNews отражает архитектурную зрелость SpaceVM как устойчивой основы для масштабного импортозамещения.

«Лидерская позиция SpaceVM в рейтинге российской виртуализации 2026 от CNews — закономерный результат планомерной работы команды Space над архитектурой и технологической зрелостью платформы. Проприетарная разработка — наиболее надёжный путь развития корпоративной виртуализации. Заказчик получает не набор разрозненных компонентов, а единую платформу, за архитектуру, развитие и сервисную поддержку которой отвечает один российский разработчик. Для крупной ИТ-инфраструктуры нужна целостная система управления вычислительными ресурсами, сетью, хранилищем, отказоустойчивостью, резервным копированием, мониторингом, аудитом и интеграциями. Именно единая архитектура позволяет обеспечить предсказуемую эксплуатацию, плановые обновления и масштабирование без потери управляемости. Технологическая независимость — это способность российского разработчика самостоятельно развивать продукт, поддерживать совместимость с инфраструктурой заказчика и отвечать за результат. Важная часть этой ответственности — качественное сервисное сопровождение. Эффективная сервисная модель предполагает тесное взаимодействие двух подразделений вендора — сервисного центра и команды разработки: обратная связь от заказчиков используется для развития продукта, документации и инструментов администрирования», — отметил Денис Агеев, председатель совета директоров «Даком М» (бренд Space).