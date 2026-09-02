Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 4 августа 2026 г. №282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

Оплачивать товары и услуги цифровыми валютами и цифровыми правами запрещено, за исключением оплаты по внешнеторговым контрактам, получения криптовалюты в результате майнинга, оплаты комиссий внутри блокчейн-сетей, ценных бумаг, криптовалют и цифровых прав. В законе закреплена типология цифровых счетов.

Запрещена реклама, а также распространение информации, которая предполагает использование криптовалюты как средства оплаты. Публичные оферты о покупке криптовалюты в обмен на ценные бумаги запрещены.

Сделки с криптовалютами можно совершать только через лицензированных посредников.

Неквалифицированные инвесторы могут приобретать криптовалюты, включенные в перечень Банка России, но только после тестирования и в пределах лимита.

Квалифицированные инвесторы могут покупать USDT через российскую инфраструктуру.

Цифровые депозитарии и обменники могут переводить крупные суммы через 48 часов после получения распоряжения клиента.

Режим вывода на неадминистрируемые адреса не касается операций обменников и цифровых депозитариев с юрлицами, ИП, квалифицированными инвесторами и нерезидентами в пределах лимита.

Банк должен отказать в переводе при подозрении, что получатель, организующий обращение криптовалют, не является уполномоченным лицом. Предусмотрен отказ в трансграничном карточном переводе при наличии кода или идентификатора операции, указывающего на криптовалютную деятельность получателя. Банк России рассылает сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, совершающих переводы в пользу неуполномоченных получателей. Банки должны блокировать операции в их адрес. Клиента нужно незамедлительно уведомлять об отказе. Это не касается внешнеторговых операций и операций по поручению обменников, брокеров и управляющих в установленных Банком России случаях.

Для иностранных цифровых инструментов действует режим криптовалют.

Предусмотрено 4 категории цифровых прав - ограниченные в обращении, для квалифицированных инвесторов, доступные после тестирования и без ограничений.

Экспериментальный правовой режим нужно согласовать с Росфинмониторингом и ФСБ. Банк России может досрочно его прекратить.

Правительство по согласованию с Банком России и ФСБ может установить особый режим обращения криптовалют.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г. Некоторые положения - с 1 июля и 1 сентября 2027 г.

Федеральный закон от 4 августа 2026 г. №331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Установлен единый порядок приостановки (запрета) реализации опасной продукции с использованием госинформсистемы мониторинга за оборотом товаров.

Выездная проверка проводится без предварительного уведомления контролируемого лица при оценке соблюдения требований к маркировке товаров в розничной торговле.

Главные государственные санитарные врачи могут выносить предписания о приостановке (запрете) реализации продукции при угрозе инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и необходимости принятия незамедлительных (экстренных) мер.

В Закон о техрегулировании включен порядок приостановления деклараций и сертификатов соответствия при выдаче предписаний.

После отпадения оснований для приостановки (запрета) реализация продукции возобновляется в течение 3 рабочих дней.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 г.

С 1 декабря 2026 г. документ о стадиях производства лекарств в ЕАЭС будет выдаваться путем внесения сведений в реестр таких документов.

Федеральный закон от 4 августа 2026 г. №327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» и статью 11 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»

Внесены изменения в законы об обязательном экземпляре документов и о поддержке кинематографии. Это связано с передачей функций по доставке, обеспечению сохранности и использованию обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции Российскому госархиву кинофотофонодокументов, образованному путем реорганизации Российского госархива кинофотодокументов в форме присоединения к нему Российского госархива фонодокументов.

Федеральный закон от 4 августа 2026 г. №325-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О транспортной безопасности»

Юрлица и ИП, эксплуатирующие транспортные средства, должны оснащать их тахографами, включенными в реестр. Это не касается транспортных средств категорий М2 и М3 для регулярных перевозок пассажиров и багажа в городском сообщении.

Тахографами не нужно оснащать транспортные средства для перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, которые включены в реестр российских перевозчиков, допущенных к международным автоперевозкам, и оснащены устройством регистрации режима труда и отдыха водителей.

Оснащать транспортные средства тахографами и обслуживать их могут мастерские, включенные в реестр. Тахографы записывают данные из блока криптографической защиты на карты водителя, контролера, предприятия и мастерской.

Регионы могут установить перечни транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров и имеют более 8 мест, с максимальной массой более 5 т, движение которых разрешено по полосам для общественного транспорта.

Одной из основных задач обеспечения транспортной безопасности стала антитеррористическая защищенность транспортной инфраструктуры.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Положения о реестрах тахографов и мастерских - с 1 марта 2027 г.

Федеральный закон от 4 августа 2026 г. №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи»

Скорректирован Закон об электронной подписи (ЭП).

В частности, закреплена возможность выдачи сертификата ключа проверки ЭП международным и межправительственным организациям, в т. ч. их филиалам и представительствам.

Изменены порядок использования квалифицированной ЭП, процедура оформления необходимой для этого доверенности, а также правила выдачи квалифицированного сертификата. В последнем случае для документов на иностранном языке необходимо предоставить нотариально заверенный перевод. Уточнен порядок указания фамилии, имени и отчества в сертификате.

Если квалифицированный сертификат выдается представителю интересов банкрота, проверка достоверности его адреса в пределах места нахождения не потребуется. Наличие в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности адреса не будет служить основанием для отказа в выдаче сертификата.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 г.

Федеральный закон от 4 августа 2026 г. №295-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Установлена административная ответственность: за неисполнение оператором посреднической цифровой платформы предусмотренных законодательством в сфере платформенной экономики требований; за нарушение торговыми субъектами требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров; за нарушение саморегулируемой организацией оценщиков и ее должностными лицами требований федеральных законов, иных НПА.

Закон вступает в силу с 1 октября 2026 г., за исключением положений, которые применяются с 1 января 2027 г.

Федеральный закон от 4 августа 2026 г. №283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»

Установлены особенности совершения операций с криптовалютой и цифровыми правами (клиринг, допуск к организованным торгам, валютные операции и др.).

Закреплено полномочие Банка России по установлению максимального размера риска по сделкам (операциям) с использованием криптовалюты.

Определены особенности исполнительного производства в отношении криптовалюты. Прописаны правила банкротства оператора информационной системы, цифрового депозитария.

Одновременно подписан профильный закон по криптовалюте. Помимо прочего, им предусмотрено создание криптообменников, цифровых депозитариев.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2026 г. №1067 «Об утверждении Правил прохождения некоммерческой организацией, имеющей персональную страницу для размещения информации о своей деятельности, процедуры подтверждения такой персональной страницы в качестве официальной страницы некоммерческой организации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

НКО смогут подтверждать свои страницы в информсистемах и программах для ЭВМ в качестве официальных с использованием ЕСИА. Установлены правила верификации.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2026 г. №1024 «Об утверждении Правил использования технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и эксплуатации государственных информационных систем, иных информационных систем государственных органов, предусмотренных частью 1.1 статьи 13 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Установлены правила использования техсредств, программ для ЭВМ и баз данных, доступ к которым предоставляется через информационно-телекоммуникационные сети, для создания и эксплуатации ГИС и других информсистем госорганов. Компании и граждане, в том числе ИП, оказывают госорганам услуги по предоставлению таких электронных сервисов. Все компоненты сервисов должны находиться в России.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2026 г. №1007 «Об утверждении требований к порядку создания и эксплуатации государственными органами информационных систем, не являющихся государственными информационными системами»

В законодательство вносились поправки, согласно которым госорганы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности создают информационные системы, не являющиеся ГИС. Установлены требования к порядку создания и эксплуатации таких информсистем.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2026 г. №1066 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

С 1 сентября 2026 г. вносятся изменения в акты Правительства, касающиеся передачи операторами связи данных для целей отправки голосовой информации.

В настоящее время соответствующие услуги оказываются на основании лицензий, полученных в отношении услуг местной телефонной связи (кроме случаев использования таксофонов и средств коллективного доступа) и услуг связи по передаче данных (кроме оказываемых для целей передачи голосовой информации). Поправки закрепляют категорию «услуга связи по передаче данных», включающую в себя услуги связи по передаче данных независимо от типа передаваемой информации (в т. ч. голосовой).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2026 г. №1063 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. №658»

Минфин наделен полномочием утверждать положение о межведомственной комиссии по вопросам оценки результатов функционирования и использования системы «Электронный бюджет».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2026 г. №1025 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2022 г. №281»

Расширен перечень госорганов, которым предоставляются электронные перевозочные документы, сведения, содержащиеся в них, и иная информация из ГИС указанных документов. В него включено Минэнерго.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2026 г. №993 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. №60»

Скорректировано положение о единой информационной системе в сфере закупок.

Минстрой получил право доступа к аналитической информации, сформированной путем обработки сведений и документов о закупках, данные об источнике финансирования которых включают код объекта капитального строительства или объекта недвижимости.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2026 г. №2052-р

Утверждена схема территориального планирования РФ в области связи. Она содержит сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении планируемых для размещения федеральных объектов в области связи до 2036 г. Речь идет о строительстве центров обработки данных и магистральных волоконно-оптических линий связи.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2026 г. №964 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительство скорректировало правила ведения и использования базы данных регистрационного учета граждан.

В частности, граждане получили право на ознакомление со сведениями о себе, о несовершеннолетних и (или) недееспособных гражданах РФ, законными представителями которых они являются, об умерших лицах, наследниками которых они являются. Также закреплено право на защиту такой информации и на ее изменение или исправление содержащихся в ней ошибок, в т. ч. с использованием Единого портала.

Собственник жилья теперь сможет получать содержащуюся в базе данных информацию о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или жительства в принадлежащем ему жилом помещении, без их согласия, т. ч. посредством Единого портала. Установлены сроки предоставления таких данных - 10 рабочих дней для электронных запросов и 30 календарных дней для запросов в бумажном виде.

Часть поправок связана с переименованием базы данных.

Постановление вступает в силу с 5 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2026 г. №962 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. №1241»

Скорректировано положение о ФГИС «Моя школа».

К задачам системы дополнительно отнесено создание условий для развития региональных ГИС в сфере образования за счет предоставления исполнительным органам субъектов Федерации типового тиражируемого ПО.

Расширен функционал ФГИС. В числе прочего, предусматривается регистрация участников олимпиад школьников, а также предоставление обучающимся и их родителям через портал госуслуг электронных документов, подтверждающих обучение.

Определены перечни персональных данных воспитанников, обучающихся, их родителей, педагогов и иных работников образовательных организаций, обрабатываемых в ФГИС «Моя школа».

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней с даты опубликования, за исключением положений, которые вводятся с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2026 г. №960 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №825»

Скорректирован порядок ведения Федерального реестра сведений о документах об образовании, квалификации, обучении.

В частности, в данный ресурс также будут вносить сведения о документах, выданных в соответствии с законодательством РФ образовательными организациями, находящимися в совместном ведении России и иностранного государства в рамках международных договоров РФ.

Приказ ФСБ России от 6 августа 2026 г. №297 «Об утверждении Порядка взаимодействия операторов государственных информационных систем, иных информационных систем государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, включая информирование ФСБ России о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации»

Операторы ГИС, других систем госорганов, ГУПов и госучреждений взаимодействуют с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), включая информирование ФСБ о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в системах информации, через Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) путем подключения к его технической инфраструктуре.

Операторы должны направлять информацию о компьютерных инцидентах в НКЦКИ не позднее 24 часов после их обнаружения. Они могут через личный кабинет обратиться в НКЦКИ для оказания содействия в реагировании на компьютерные инциденты и привлечения сил ГосСОПКА. В течение 24 часов после получения от НКЦКИ информации о готовящихся компьютерных атаках и признаках компьютерных инцидентов они должны направить в НКЦКИ информацию о проводимых мероприятиях по их предупреждению.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 августа 2026 г. «Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети»

Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Ограничения касаются направления на детские номера рекламных рассылок и смс, предназначенных для авторизации на различных сервисах.

Таким образом снижается риск мошенничества в отношении несовершеннолетних, кражи их персональных данных, продажи аккаунтов и применения методов социальной инженерии, которыми часто пользуются злоумышленники.

Исключение сделано для авторизационных смс, которые присылают государственные информационные системы, так как в этом случае уже работает дополнительная защита. Например, код от Госуслуг не приходит во время телефонного разговора.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 августа 2026 г. «Законодательно установлена возможность оперативного пресечения оборота небезопасной продукции по решениям Роспотребнадзора»

С 1 марта 2027 г. будет действовать закон, которым уточнены полномочия Роспотребнадзора по пресечению реализации товаров, представляющих угрозу жизни или здоровью граждан, в т. ч. посредством ГИС «Честный знак».

Методика оценки уровня зрелости деятельности в области технической защиты информации в информационных системах и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (утв. Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 7 августа 2026 г.)

Урегулированы вопросы оценки уровня зрелости деятельности в области технической защиты информации в информсистемах и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры России.

Данный показатель характеризует качество деятельности, влияет на эффективность и результативность реализуемых мероприятий (процессов) и мер по защите информации (обеспечению безопасности значимых объектов КИИ).

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 августа 2026 г. №ОГ-Д31-4953 «О рассмотрении обращения»

Приведены разъяснения Минэкономразвития по вопросу о проверке карточек товара маркетплейсом, в т. ч. в связи с реализацией на посреднических цифровых платформах (ПЦП) семенного материала и саженцев несуществующих растений.

В частности, указано, что Законом о семеноводстве установлен запрет на реализацию в России семян с/х растений, в случае если такие сорта и гибриды с/х растений не включены в госреестр селекционных достижений.

При дистанционной онлайн-продаже покупателю должны предоставить сведения т. ч. об основных потребительских свойствах товара, о его наименовании, месте нахождения и изготовления, о цене и условиях приобретения, о доставке, порядке оплаты сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке. Введение потребителя в заблуждение может рассматриваться как нарушение со стороны продавца.

С 1 октября 2026 г. вступает в силу Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики. Согласно его положениям оператор ПЦП обязан проверить размещенную партнером в карточке товара информацию об исполнении обязательных требований по подтверждению соответствия, обязательной маркировке и госрегистрации предлагаемых товаров, если такие требования установлены законодательством РФ и (или) правом ЕАЭС. При отсутствии указанной информации оператор ПЦП обязан не допускать размещения такой карточки товара в публичном доступе.

За несоблюдение требований Закона и принятых в его исполнение подзаконных актов предусматривается административная ответственность оператора ПЦП и партнера.

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 августа 2026 г. №ОГ-Д31-4952 «О рассмотрении обращения»

С 1 октября 2026 г. оператор маркетплейса должен проверять размещенную партнером в карточке товара информацию об исполнении обязательных требований по подтверждению соответствия, обязательной маркировке и госрегистрации предлагаемых товаров, если такие требования установлены законодательством или правом ЕАЭС. При отсутствии такой информации оператору запрещено размещать карточку в публичном доступе. Он не может размещать карточку, содержащую предложение о продаже товаров, изъятых из оборота, незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов, БАДов, лекарств и медизделий, а также товаров, не прошедших обязательной маркировки.

Операторы должны соблюдать требования законодательства к обращению товаров при их реализации через свою логистическую инфраструктуру, в том числе в соответствии с законодательством о маркировке. Вопрос установления правил оформления карточек с использованием ИИ будет рассмотрен по результатам анализа правоприменительной практики после 1 октября 2026 г.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 августа 2026 г. «Карту «Мир» можно использовать для получения льгот»

В Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях стартовал эксперимент, в рамках которого многодетные, пенсионеры, инвалиды и студенты могут получить скидку в общественном транспорте, учреждениях культуры, аптеках и магазинах, просто расплатившись картой «Мир».

Карту любого банка платежной системы «Мир» нужно указать в личном кабинете на Госуслугах. Льготные статусы активируются на ней автоматически, а при открытии новых система сама обновит информацию.

Получить льготы можно в подключившихся к эксперименту организациях. Кроме пластиковой карты можно воспользоваться токенами, а в дальнейшем биометрией и QR-кодом в Максе. Продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель.

Эксперимент продлится до 31 марта 2027 г.