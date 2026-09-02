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МТС запустила сервис Tax Free в розничной сети

МТС объявляет о запуске сервиса Tax Free в салонах собственной розничной сети. Иностранные граждане - нерезиденты стран Евразийского экономического союза (ЕЭС) - смогут оформить возврат части налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке товаров на сумму от 10 000 руб. в одном чеке в салонах связи МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Величина компенсации зависит от категории приобретенных товаров и действующей налоговой ставки. При покупке позиций со ставкой НДС 10% размер возврата составляет до 6%, а для товаров со ставкой НДС 22% сумма компенсации достигает 12% от чека. Программа ориентирована на зарубежных туристов и гостей страны, вывозящих приобретенную технику, электронику и аксессуары за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Процесс оформления возврата части НДС полностью цифровизирован и не требует заполнения бумажных бланков на кассе. После выдачи кассового чека на покупку товара сотрудник салона связи МТС поможет зарегистрировать его через мобильное приложение уполномоченного оператора системы Tax Free. В приложении клиент указывает свои паспортные и платежные реквизиты, после чего сканирует QR-код с фискального чека для его активации в системе.

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При выезде из страны в течение трех месяцев со дня приобретения товаров путешественник сканирует чек в пункте таможенного контроля (до сдачи багажа) для подтверждения фактического вывоза. За компенсацией клиент вправе обратиться в течение одного календарного года с момента покупки, а денежные средства оператор системы Tax Free перечисляет напрямую на банковскую карту покупателя.

«МТС постоянно улучшает качество клиентского сервиса в своих магазинах. Запуск Tax Free в салонах связи открывает для зарубежных покупателей возможность приобретать технику, электронику и аксессуары на максимально выгодных условиях. При разработке этого проекта для нас было принципиально уйти от устаревших бумажных процедур на кассе и не перегружать клиентов сложной бюрократией», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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