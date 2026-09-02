Rubetek выходит на рынок робототехники

Компания Rubetek сформировала отдельный дивизион для разработки программных решений в сфере робототехники и Physical AI. Направление получило название Rubetek Robotics. Подразделение сосредоточится на разработке аппаратного и программного слоя для управления робототехническими платформами и их интеграции с системами «умного» здания и промышленной автоматизации, которые уже развивает компания. Об этом CNews сообщил представитель Rubetek.

Сегодня наработанные компетенции Rubetek применяются в устройствах для «умных» зданий: от датчиков до модемов и систем связи, которые компания разрабатывает и производит самостоятельно. Переход в робототехнику – логичное продолжение этого пути: сегмент рассматривается компанией как перспективный, рынок которого продолжает расти как в мире, так и в России.

В отличие от большинства новых игроков рынка, которые заходят в робототехнику только с программным слоем, Rubetek намерена развивать направление и в «железе», и в софте. Причина в том, что в России производство робототехнического оборудования – один из главных дефицитов отрасли: собственных конструкторских и производственных мощностей для серийного выпуска роботов у большинства участников рынка на данный момент нет, и почти все новые игроки решают эту проблему тем, что берут на себя только интеграцию и управление чужим оборудованием. Rubetek, опираясь на собственное производство и опыт разработки аппаратных решений, намерена закрывать эту нишу самостоятельно на стыке конструкторского и программного обеспечения.

«Подразделение будет разрабатывать решения для безопасности, логистики, «умных» зданий и промышленности. Стоит задача предложить рынку отечественные, доступные по цене, надёжные и технологически современные решения: программный слой для управления робототехническими платформами в связке с аппаратной частью, автоматизирующей процессы, – отметил Денис Мальцев, заместитель генерального директора по технологиям и продукту Rubetek. – Российская робототехника долго развивалась в логике интеграции готовых зарубежных решений, но сегодня ключевая точка роста смещается от поставки оборудования к интеллекту, который им управляет. У страны есть сильная инженерная школа – механика, электроника, системы управления, компьютерное зрение – и растущее число реальных производственных площадок, где эти технологии можно испытывать не в лаборатории, а в действующих процессах. Наша задача создать аппаратный и программный слой, который свяжет эту инженерную экспертизу и позволит превращать её в тиражируемые продукты, а не в единичные проекты».

По оценкам ResearchAndMarkets, мировой рынок робототехники должен вырасти с $64,8 млрд до $375,82 млрд к 2035 г. — среднегодовой темп роста составит 17,33%. Российский рынок стартует с более низкой базы: по данным Arthur Consulting, совокупный спрос на роботизацию в стране может увеличиться с 30 млрд руб. в 2025 г. до 212 млрд руб. к 2030 г., а плотность роботизации — с 21 до 116 роботов на 10 тыс. работников. Основным фактором спроса аналитики называют не столько экономику отдельных внедрений, сколько структурный дефицит кадров: сокращение численности трудоспособного населения вынуждает предприятия искать замену ручному труду там, где привлечение и удержание персонала становится системной проблемой.

Решение о запуске дивизиона совпадает с общей динамикой отрасли: в 2026 г. о запуске робототехнических направлений объявили сразу несколько крупных российских ИТ-компаний, ранее не связанных с этим рынком, включая «МТС Web Services», «Ростелеком» и «Т1». Однако общая для новых игроков модель – фокус на софте, интеграции и сервисных решениях (Robotics-as-a-Service). По оценке Meticulous Research, мировой рынок RaaS должен достичь $8,4 млрд к 2030 г.; более ранние прогнозы Facts & Factors называли ориентир в $44 млрд к 2028 г. – оценки методологически расходятся, но совпадают в темпах роста: CAGR в диапазоне 15–18%. Rubetek же в своей модели делает фокус и на аппаратную часть.

Основной областью применения модели за рубежом остаются логистика, охрана и безопасность, промышленная автоматизация и медицина. Для российского рынка сервисная модель может быть особенно актуальна на фоне высокой стоимости заёмного капитала: подписка снимает необходимость капитальных вложений в оборудование и переносит риск его устаревания на поставщика.

Запуск дивизиона опирается в том числе на исследовательскую базу, которую компания уже сформировала: ранее Rubetek совместно с университетом «Иннополис» открыла лабораторию робототехники и ИИ. На её базе специалисты вуза и команда Rubetek ведут прикладные исследования и разработку решений на стыке робототехники, искусственного интеллекта и интернета вещей – в частности, робототехнических решений для мелкомоторных операций, алгоритмов компьютерного зрения и сервисной робототехники для жилой и коммерческой недвижимости.