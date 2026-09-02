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S7 Group и Иркутский филиал МГТУ ГА открыли авиационный класс для будущих инженеров

S7 Group и Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации запустили авиационный класс для школьников 10–11-х классов, ориентированных на инженерные специальности авиационной отрасли. Занятия первого набора обучающихся стартуют 3 сентября — в этом году в авиационном классе будет 25 школьников. Об этом CNews сообщил представитель S7 Group.

Проект реализуется в рамках стратегического партнерства министерства образования Иркутской области, S7 Group и Иркутского филиала МГТУ ГА. Это первый совместный проект в рамках соглашения, выстроенного по цепочке «школа — вуз — авиакомпания». Его цель — системная подготовка кадров для авиаотрасли на базе иркутских образовательных организаций и ранняя профориентация школьников.

Программа рассчитана на два учебных года и интегрирована в общеобразовательный процесс. Занятия будут проходить еженедельно в Иркутском филиале МГТУ ГА под руководством профессорско-преподавательского состава вуза. В рамках программы школьники освоят основы авиационного инжиниринга, получат первичные навыки проектирования трехмерных изделий в специализированных программах, научатся строить физические модели и применять их для решения прикладных авиационных задач, а также смогут защитить свой собственный проект по проектированию и изготовлению дрона.

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«Для авиационной отрасли особенно важно формировать интерес к инженерным профессиям еще на этапе школьного образования. Авиационный класс позволит ребятам раньше познакомиться с особенностями отрасли, понять, какие знания и навыки необходимы будущему инженеру, и осознанно подойти к выбору профессии. Для S7 это возможность уже сегодня выстраивать взаимодействие с будущими специалистами и поддерживать развитие инженерных кадров для гражданской авиации», — отметила Юлия Павлова, руководитель директората по работе с персоналом S7 Group.

По итогам образовательной программы выпускники класса, которые прошли аттестацию, получат сертификат успешного абитуриента и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Иркутский филиал МГТУ ГА, а полученные знания и навыки смогут применять при дальнейшем обучении по специальностям.

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