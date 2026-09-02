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Желающих работать в одной компании с друзьями и родственниками все меньше

Желающих трудиться бок о бок с друзьями или родственниками стало меньше. В опросах сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Самой приемлемой кандидатурой для совместной работы остается лучший друг или подруга — о готовности трудиться в одной команде заявили 52% россиян. Гораздо меньше желающих работать в одном коллективе со вторыми половинами (26%), отцами (25%) и матерями (15%).

Подчиняться другу согласны 33% опрошенных, супругу или супруге — 26%, отцу — 25%, матери — 22%.

Руководить родными и приятелями россияне тоже особо не стремятся. Оказавшись в роли начальника, приятеля или подругу взяли бы в подчиненные 43%, вторую половину — 31%, мать — 30%, отца — 28%.

Мужчины охотнее женщин готовы делить рабочие будни с друзьями, женщины — с матерями. Ожидаемо, что оказаться в подчинении у жены представители сильного пола желают заметно реже, чем россиянки — в подчинении у мужа. А работать с матерью-руководителем согласен лишь каждый пятый мужчина.

Тренд на разграничение личного и профессионального сохраняется: если в 2024 г. наблюдалось небольшое оживление интереса к совместной работе с друзьями, то сейчас энтузиазм заметно снизился (71 и 52% соответственно). Желающих работать в подчинении у друзей или руководить приятелями тоже стало меньше.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 438

Время проведения: 3-21 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее лучшего друга/подругу; состоящее в браке/отношениях; имеющее родителей

Размер выборки: по 1600 респондентов в каждой группе.

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