«ИКС Холдинг» инвестирует 35 млрд руб. в производство сложных полупроводников на Дальнем Востоке

«ИКС Холдинг» инвестирует свыше 35 млрд руб. в создание к 2030 г. в Приморском крае двух предприятий, которые сформируют производственный комплекс сложных полупроводников. Общая площадь комплекса превысит 35 тыс. кв. м, на площадке будет создано 500 рабочих мест инженерных специальностей. Компания предлагает использовать проект в качестве основы национального кластера сложных полупроводников для космоса, связи и радиоэлектроники. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

В основу работы предприятий будут положены технологии и производственные подходы мирового уровня. Здесь будут выпускать СВЧ-компоненты и фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида и нитрида галлия. Первое направление рассчитано на изготовление более 5 млн микросхем в год. Ежегодный выпуск космических фотоэлектрических преобразователей составит до 500 тыс. изделий.

По совокупной проектной мощности комплекс станет крупнейшей в России производственной площадкой такого профиля и будет опираться на уже сформированный спрос со стороны технологических компаний «ИКС Холдинга». СВЧ-компоненты планируется использовать при создании телекоммуникационного оборудования новых поколений связи Yadro, а космические фотоэлектрические преобразователи — в решениях «Бюро 1440».

Проект реализуется при поддержке Минпромторга России, Минвостокразвития России и Правительства Приморского края. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и первый вице-губернатор Приморского края — председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга»: «Для «ИКС Холдинга» этот проект — следующий шаг в развитии собственных технологических компетенций. Мы уже создаем сложные конечные системы — от телекоммуникационного оборудования до спутниковых систем связи, а теперь идем глубже — к критическим компонентам, от которых зависят возможности этих систем. У новых производств уже есть основной промышленный спрос внутри холдинга со стороны Yadro и «Бюро 1440». Но наша амбиция шире двух фабрик: мы хотим, чтобы они стали промышленным ядром, вокруг которого на Дальнем Востоке сможет сформироваться национальный кластер сложных полупроводников».

Антон Алиханов, министр промышленности и торговли: «Минпромторг России поддерживает проект по созданию сложных полупроводников, где разработка, производство и спрос собраны в единый контур. Отмечу, что в этом проекте потребитель определен уже на старте — продукция предназначена для телекоммуникационных и космических проектов. Несомненно, это важный шаг к переходу от импортозамещения к собственному производственному потенциалу».

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Одно из приоритетных и стратегических направлений развития макрорегиона — поддержка высокотехнологичных отраслей. Речь не только об импортозамещении, а о способности создавать новые технологии и выводить их на рынок. Микроэлектроника сегодня востребована практически в любой отрасли — от авиации и космоса до энергетики и транспорта. Это основа комплектующих для нашей техники. Поэтому строительство кластера в Приморском крае станет важным вкладом в обеспечение технологического суверенитета нашей страны».

В рамках соглашения стороны также намерены сформировать дорожную карту реализации проекта и совместно проработать земельные, инфраструктурные, энергетические, технологические и кадровые вопросы.