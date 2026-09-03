Малые предприятия в науке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ впервые проанализировал данные Росстата о научной деятельности малых предприятий. Такие организации обеспечивают гибкость научного сектора и помогают быстрее адаптировать разработки к запросам рынка. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В 2026 г. при сборе данных за 2025 г. Росстат существенно расширил круг респондентов федерального статистического наблюдения по форме № 2-МП наука, включив в него микропредприятия. Основные количественные критерии отнесения к малым предприятиям — среднесписочная численность не более 100 человек и годовой доход не более 800 млн руб. Среди них выделяются микропредприятия — с численностью не более 15 работников и годовым доходом не более 120 млн руб. Изменение охвата наблюдения не позволяет сопоставлять итоги 2025 г. с данными за предыдущие годы.

Главные выводы

В 2025 г. исследования и разработки (ИР) в России выполняли почти 4,4 тыс. малых предприятий, включая микропредприятия. Для большинства из них (72%) ИР являются основным видом деятельности. Еще 11,4% относятся к сфере обрабатывающих производств, прежде всего к производству компьютеров, электронных и оптических изделий (3,3%). Примерно столько же (11,3%) работают в области информации и связи и в основном занимаются разработкой компьютерного ПО, консультированием и оказанием других сопутствующих услуг.

География исследовательской деятельности малого бизнеса тяготеет к крупным научным центрам. На Москву приходится треть таких предприятий (32%), на Санкт-Петербург — 11,4%, Республику Татарстан — 6,5%, Московскую область — 4,6%.

В 2025 г. объем внутренних затрат малых предприятий на ИР достиг 114,8 млрд руб. Более половины этой суммы (56,5%) профинансировано за счет собственных средств предприятий, еще около четверти (24,2%) — из федерального, региональных и местных бюджетов. В крупных и средних организациях, напротив, ключевым источником финансирования являются бюджетные средства (54,1%), тогда как собственные — лишь пятая часть затрат (20,1%).

Заметное место в исследовательской деятельности малого бизнеса занимают цифровые технологии: на связанные с ними ИР приходится около пятой части внутренних затрат (18,4%, или 21,1 млрд руб.). Кроме того, малые предприятия привлекают к выполнению ИР сторонних исполнителей: расходы на такие работы в 2025 г. составили 12,1 млрд руб.

На конец 2025 г. в выполнении ИР на малых предприятиях участвовали 42,9 тыс. работников (без внешних совместителей и работавших по договорам ГПХ), половина из них — исследователи (21,5 тыс.). По сравнению с крупными и средними организациями здесь более чем вдвое выше доля техников (19,7 против 9,3%), ниже доля вспомогательного персонала (14,5 против 22,8%) и сопоставима доля прочего персонала (15,8%).

Особенностью малых предприятий является высокая доля молодых ученых: 53% работающих в них исследователей моложе 40 лет. В крупных и средних организациях в 2025 г. соответствующий показатель составлял 43,1%. Такая возрастная структура может быть во многом связана с практикой создания предприятий при вузах, способствующей привлечению студентов и аспирантов к выполнению ИР.