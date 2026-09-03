CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Никита Дементьев назначен генеральным директором компании «ЭлНетМед»

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, объявляет о назначении Никиты Дементьева на должность генерального директора. В новой роли он будет отвечать за объединение цифровых продуктов «ЭлНетМед» с медицинской и лабораторной инфраструктурой «Медскана», за формирование операционной модели совместного проекта, а также за создание и масштабирование нового оператора цифровых медицинских услуг. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Никита Дементьев имеет более 12 лет опыта в управлении бизнесом: от разработки концепции и бизнес-модели проекта до успешной реализации и вывода на рынок. На сегодняшний день в роли коммерческого директора курирует коммерческие вопросы, развитие сервиса и цифровых продуктов в АО «Медскан», руководит операционным развитием и эксплуатацией цифровой медицинской платформы компании, отвечая за ее коммерческий успех и соответствие стратегическим задачам.

el1.jpg

ЭлНетМед

В числе ключевых задач Никиты Дементьева на посту генерального директора «ЭлНетМед» – дальнейшее развитие платформы N3.Health, а также запуск совместного проекта с АО «Медскан» по созданию платформы «Медскан Нетрика».

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

Новое решение объединит медицинские организации, цифровые сервисы и данные пациента в единый маршрут — от записи на прием и диагностики до лечения и последующего наблюдения. Клиники-партнеры получат доступ к технологиям, аналитическим инструментам и сервисам для повышения операционной эффективности. Медицинские данные будут использоваться с согласия пациента.

«Для меня большая честь возглавить ″ЭлНетМед″ — компанию, которая задает стандарты цифровой трансформации в сфере коммерческого здравоохранении России. Платформа N3.Health уже сегодня обеспечивает интеграцию сотен медицинских информационных систем по всей стране, и я вижу значительный потенциал для дальнейшего роста и расширения функциональности таких решений, которые станут основой для развития новой платформы ″Медскан Нетрика″», — отметил Никита Дементьев, генеральный директор «ЭлНетМед».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

«Элемент» врывается на рынок станков с ЧПУ. Холдинг ищет продавцов промышленного оборудования

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?

Российский разработчик СУБД кратно сократил убытки

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Хакеры крадут криптовалюту через расширения браузера Chrome. Россияне тоже в опасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще