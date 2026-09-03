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Почти половина россиян могут сменить работу до конца 2026 года

Почти половина работающих россиян не уверена, что останется в своей компании до конца 2026 г. 15% уже планируют сменить работу, еще 30% пока точно не уверены, что будут увольняться. При этом 75% сотрудников говорят, что если бы снова выбирали работу сегодня, то скорее всего выбрали бы нынешнего работодателя. Такие результаты показало исследование Академии социальных технологий. Об этом CNews сообщили представители Академии социальных технологий.

Каждый третий пока не решил, увольняться или нет

55% сотрудников не планируют менять работу до конца 2026 г. Еще 30% пока не решили. 15% уже собираются уйти.

При этом большинство не выглядит разочарованным в своем работодателе. 42% сказали, что скорее выбрали бы эту компанию снова, а 33% — что сделали бы это без сомнений. Только 25% ответили, что скорее не пошли бы сюда работать повторно.

«То есть риск увольнения может возникать и не из-за полного недовольства компанией. Сотрудник может положительно относиться к работодателю, но одновременно уставать, не видеть развития или задумываться о более выгодном предложении», — сказала Евгения Пятакова, директор по развитию экспертного сообщества Академии социальных технологий.

Что удерживает сотрудников*

Главная причина не увольняться — нежелание рисковать стабильной работой. Так ответили 16% опрошенных.

Еще 13% пока не нашли достойную вакансию, а 12% не готовы уходить из-за кредитов, ипотеки и других финансовых обязательств.

На четвертом месте оказался руководитель: 11% сотрудников называют хорошего начальника причиной остаться. Для 10% важна зарплата, для 9% — удобный график или удаленная работа, для 8% — хороший коллектив.

«Получается, часть сотрудников может оставаться не потому, что полностью довольна работой, а потому что уход кажется более рискованным, чем продолжение работы на прежнем месте», — сказала Евгения Пятакова.

Выгорание и отсутствие развития толкают к увольнению*

Главная причина задуматься об уходе — усталость и выгорание. Ее назвали 18% сотрудников.

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Почти столько же — 17% — не видят возможностей для развития. Для 14% проблемой стали отношения с руководителем.

Еще 10% недовольны зарплатой, 9% не чувствуют, что их труд ценят, а 8% считают слишком большой рабочую нагрузку.

При этом сотрудники сами называют, что могло бы заставить их остаться. На первом месте ожидаемо оказалось повышение зарплаты — его выбрали 20%. Но почти столько же людей назвали нематериальные причины: интересные задачи — 15%, карьерный рост — 12%, улучшение отношений в команде — 11%, больше доверия и свободы — 10%.

Это показывает, что удержание не сводится к зарплате. Наряду с финансами, есть и нематериальные факторы, важные для респондентов. А мысли об уходе возникают прежде всего с проблемами профессионального самочувствия и развития.

Для работодателя проблема может быть незаметной

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Евгения Пятакова: «Сотрудник, который пока не собирается увольняться, не обязательно лоялен компании надолго. Он может оставаться из-за ипотеки, удобного графика, хорошего руководителя или просто потому, что пока не нашел подходящую вакансию. При этом 30% сотрудников сами пока не знают, уйдут они или нет. Это зона риска для работодателя: решение об увольнении может появиться после конкретного предложения на рынке, конфликта с руководителем или очередного периода перегрузки. Исследование показывает, что компаниям важно работать не только с теми, кто уже написал заявление. Не менее важная задача — понять, почему сотрудники начинают уставать, перестают видеть развитие и постепенно теряют мотивацию оставаться».

В опросе приняли участие 870 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился в августе 2026 .

*Можно было выбрать несколько вариантов ответов на вопрос.

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