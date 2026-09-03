Порядка 71% российских компаний сталкиваются со сложностями при закупке и эксплуатации ИТ-оборудования

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services (MWS), изучила особенности использования облачной инфраструктуры российскими компаниями. Согласно исследованию, 71% организаций сталкиваются как минимум с одной сложностью при закупке и эксплуатации собственного ИТ-оборудования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В исследовании приняли участие 503 респондента, включая представителей бизнеса и ИТ-экспертов.

Пользователи публичного облака отмечают такие проблемы реже, чем компании с гибридной инфраструктурой. На фоне существующих барьеров рынок планирует наращивать использование облачных и ИИ-сервисов.

Главной сложностью компании называют высокую стоимость ИТ-оборудования, прежде всего оперативной памяти и графических ускорителей: об этом сообщили 28% респондентов. По 18% опрошенных сталкиваются с трудностями при поиске оборудования в нужной конфигурации и с дефицитом запасных частей для ремонта. Еще 19% отмечают необходимость обновления или ремонта техники, 17% — нехватку кадров и инженеров. Среди других барьеров — ненадежность поставщиков, непредсказуемая логистика, отсутствие подходящих площадей и гарантий соблюдения сроков поставки.

Компании с гибридной инфраструктурой сталкиваются с такими проблемами чаще пользователей публичного облака: хотя бы одну сложность отметили 72% и 69% респондентов соответственно. Наиболее заметна разница в оценке стоимости оборудования — 34% против 21%. Найти технику в нужной конфигурации сложно 23% пользователей гибридной модели и 12% пользователей публичного облака, а с дефицитом запчастей сталкиваются 22% и 13% соответственно. О необходимости обновления или ремонта оборудования сообщили 20% пользователей гибридной инфраструктуры и 18% пользователей публичного облака.

В ближайшие 12 месяцев почти половина рынка ожидает дальнейшего удорожания инфраструктуры. Рост цен на ИТ-оборудование прогнозируют 48% респондентов, на GPU-ресурсы — 47%. Среди ИТ-экспертов доля ожидающих повышения цен достигает 55% по обеим категориям. Одновременно 45% участников исследования считают, что значимость GPU-ресурсов для бизнеса продолжит расти.

На этом фоне компании намерены активнее использовать облачные и ИИ-сервисы. Увеличить потребление услуг ИИ-провайдеров планируют 48% респондентов, платформ для создания ИИ-агентов — 46%. Рост использования облачных систем хранения и обработки данных ожидают 45% компаний, облачных сервисов для работы с базами данных и облачных технологий для бизнеса — по 44%.