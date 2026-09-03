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В Якутии создадут региональный венчурный фонд на 100 миллионов рублей

Венчурная компания «Якутия» и компания Brainbox.VC подписали соглашение о создании регионального венчурного фонда, который будет поддерживать перспективные высокотехнологичные проекты и привлекать капитал в технологический сектор. Об этом CNews сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве

На первом этапе партнеры планируют сформировать совместный фонд в формате договора инвестиционного товарищества (ДИТ) с общим объемом в 100 млн руб. В будущем предусмотрена возможность расширения капитала.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор венчурной компании «Якутия», директор по капитализации Корпорации развития республики Николай Жирков и управляющий партнер Brainbox.VC Сергей Егоров.

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«Мы создаем основу для привлечения государственного и частного капитала в региональные инновационные компании, что в перспективе значительно повысит инвестиционную привлекательность Якутии», — отметил Николай Жирков.

В список приоритетных направлений для инвестирования вошли цифровые технологии, информационная безопасность, робототехника, биотехнологии и индустрия видеоигр. Кроме того, поддержку смогут получить стартапы из области финансовых, образовательных, и агротехнологий.

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