CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

3 из 10 компаний отслеживают резюме действующих сотрудников в интернете

Мониторинг активности персонала на рекрутинговых порталах остается распространенной практикой, однако сейчас компании чаще всего ограничиваются наблюдением за самыми ценными специалистами, чей уход может нанести серьезный урон бизнесу. В опросе сервиса по поиску работы и подбора персонала SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

36% работодателей признались, что отслеживают появление резюме своих действующих сотрудников на рекрутинговых сайтах: 28% практикуют это давно, 8% начали недавно. 58% компаний не ведут такого мониторинга, еще 6% опрошенных затруднились с ответом. По сравнению с 2025 г. доля компаний, следящих за активностью персонала, сократилась (-8 процентных пунктов). Судя по комментариям, работодатели все чаще концентрируются на отслеживании резюме ключевых специалистов, чья потеря наиболее критична для бизнеса.

Более пристально за резюме сотрудников следят компании со штатной численностью от 100 до 1000 человек: 46% из них практикуют мониторинг. В крупных корпорациях (свыше 1000 сотрудников) этот показатель составляет 36%, а в малом бизнесе (до 100 человек) — 32%.

Традиционно лидируют ИT-компании: 59% работодателей отслеживают резюме своих сотрудников (программистов, DevOps-инженеров, специалистов по ИБ и пр.). Это объяснимо высокой стоимостью найма и острым дефицитом высококвалифицированных кадров уровня lead, middle+ и senior. Высокая активность также отмечается в сфере продаж (50%), банках и финансовом секторе (43%). В промышленности мониторинг практикует 41% предприятий, в строительстве — 39%.

Таким образом, мониторинг резюме, сегодня скорее является инструментом адресного контроля. Работодатели предпочитают сосредоточиться на удержании самых ценных работников, не тратя ресурсы на отслеживание всех без исключения.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

Населенных пунктов: 198

Время проведения: 3 августа — 1 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Российская электронная площадка увеличила расходы на ИТ-персонал и вознаграждение сотрудников

Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

620 шагов к мировому господству. Китай попался на реализации плана по захвату рынка памяти «в духе доктора Зло»

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще