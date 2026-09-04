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«Авито Работа»: более трети молодых специалистов выбирают работодателей по отзывам

Треть работающих россиян в возрасте 18–24 лет (34%) считают хорошие отзывы о компании как работодателе главным признаком сильного HR-бренда. Это выяснили эксперты «Авито Работы» в рамках опроса работающих молодых специалистов о том, что влияет на их восприятие работодателей и насколько для них важен HR-бренд. В исследовании приняли участие более 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Респондентам предлагали оценить, какие признаки указывают на компанию с сильным HR-брендом и насколько им важен имидж работодателя при выборе места работы. Помимо хороших отзывов, в число ключевых признаков вошли низкая текучесть кадров – этот фактор отметили 33% молодых специалистов, а также активность работодателя в соцсетях — регулярное обновление контента, количество подписчиков и реакций аудитории (28%).

«Для зумеров особенно важно, как компания проявляет себя в социальных сетях, в то время как среди специалистов в возрасте 25–34 лет этот показатель составляет 17%. При этом значимость низкой текучести кадров у молодежи ниже (33% против 42%). Для работодателей это означает, что разные возрастные группы обращают внимание на разные аспекты HR-бренда. Так, для молодых специалистов решение о трудоустройстве часто складывается еще до первого контакта с компанией, и сильный HR-бренд становится инструментом опережающего найма, который помогает быстрее закрывать вакансии и привлекать вовлеченных сотрудников», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

При оценке компании как потенциального работодателя молодые специалисты в первую очередь обращают внимание на то, как устроены отношения внутри нее. 29% опрошенных оценивают коммуникацию между руководителями и сотрудниками, по 25% — атмосферу в офисе, коллектив и корпоративную культуру. 23% обращают внимание на социальную ответственность бизнеса, включая экологические и социальные инициативы, 22% — на репутацию компании и ее присутствие в рейтингах.

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Помимо HR-бренда, при выборе работодателя для молодых специалистов значимы и другие факторы. 42% респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии. 33% обращают внимание на удобный график и формат занятости — расположение офиса, возможность работать удаленно или в гибридном режиме. Для 22% важен баланс работы и личной жизни, а также комфортная атмосфера и корпоративная культура, а для 19% — возможность профессионального роста и обучения.

Большинство работающих в штате компаний молодых специалистов – 63% – удовлетворены своей текущей работой. При этом большой вклад в удовлетворенность вносят не только доход и график, но и качество внутренних коммуникаций в компании: атмосфера в коллективе, прозрачность процессов и уважение к личному времени.

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