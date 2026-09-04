«Думейт» и МФТИ заключили соглашение о сотрудничестве

«Думейт» и Московский физико-технический институт (МФТИ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обучения иностранным языкам, работы с жанрами англоязычной речи, а также разработки и апробации цифровых образовательных решений на базе искусственного интеллекта. Соглашение подписано 27 августа 2026 г. ректором МФТИ Ливановым Дмитрием Викторовичем и основателем компании «Думейт» Чеховичем Юрием Викторовичем. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

Отдельное внимание в документе уделено технологическому взаимодействию трех систем: системы тестирования «Исток», системы «Думейт» и платформы «Дутрейс». Стороны также планируют работать над подготовкой и профессиональным развитием студентов, в том числе через их участие в технологических проектах и стажировках.

Методические и образовательные требования к совместным решениям со стороны МФТИ будет формировать Департамент иностранных языков под руководством Базановой Елены Михайловны — кандидата педагогических наук, доцента, эксперта по академическому письму, исследователя, руководителя Департамента иностранных языков МФТИ и директора Центра прикладных лингвистических исследований и тестирования «Исток». Экспертное участие в проекте, в частности, обеспечит Центр «Исток».

В рамках пилотных мероприятий «Думейт» займется развитием и адаптацией системы «Думейт» и платформы «Дутрейс» для обучения письменным жанрам, подготовки и оценивания студенческих работ на профессиональном английском языке. В задачи компании также войдут технологическое сопровождение проектов и проработка взаимодействия с «Истоком».

Практическая задача такого объединения — соединить языковую диагностику и методическую экспертизу МФТИ с инструментами подготовки и глубокого анализа письменных работ.

Стороны отдельно зафиксировали интерес к совместным исследованиям, образовательным экспериментам, пилотным проектам и методикам совместного применения трёх систем.

«Сотрудничество с компанией «Думейт» — это возможность совместно с технологическим партнёром развивать новую модель обучения англоязычной письменной речи. Особую ценность партнёрству придает объединение нашей собственной технологии —системы «ИСТОК», разработанной в Центре прикладных лингвистических исследований и тестирования «Исток», предназначенной для диагностики языковых компетенций и платформы «Дутрейс». Для нас принципиально важно не только оценивать текст как финальный продукт, но и прослеживать всю траекторию создания текста любого жанра. Вместе мы формируем целостный образовательный цикл: от замысла текста, до его конечного результата, включая персонализированную обратную связь и анализ прогресса. Такой подход обеспечивает прозрачность и академическую честность работ, так как технология ИИ в реальном времени записывает все изменения документа как последовательность состояний, формируя цифровой след мыслительного процесса автора», — сказала директор Центра «Исток» Елена Базанова.

«Для нас важно сотрудничать с лидерами российской науки и образования, которые не только задают высокую планку подготовки специалистов, но и формируют подходы к развитию современной научно-технологической среды. МФТИ — один из ведущих центров такого развития, объединяющий сильную научную школу, исследовательские компетенции и современное образование. Мы рассчитываем, что взаимодействие позволит нам лучше понимать реальные задачи исследователей, преподавателей и студентов и учитывать этот опыт при дальнейшем развитии продуктов Думейт», — сказал генеральный директор компании «Думейт» Юрий Чехович.