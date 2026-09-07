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ICL Soft и «Оптимакрос» заключили партнёрство в области корпоративного планирования для крупного бизнеса

Поставщик и разработчик комплексных ИТ-решений ICL Soft заключил партнерское соглашение с вендором «Оптимакрос». Цель сотрудничества – объединить технологии платформы Optimacros и практическую экспертизу ICL Soft в области ИИ и больших данных, чтобы создавать защищённые масштабируемые экосистемы для компаний из регулируемых отраслей.

Архитектура Optimacros спроектирована таким образом, чтобы учитывать требования крупного бизнеса, действующего в условиях динамичных рынков. Платформа оперативно пересчитывает большие массивы информации, обеспечивает стабильную работу с критически важными данными, отличается масштабируемостью, соответствует современным требованиям информационной безопасности. На базе Optimacros можно создать единую среду для планирования финансов, продаж, производства, маркетинга, цепочек поставок, моделировать различные сценарии и принимать обоснованные управленческие решения. В Optimacros руководители видят логику формирования показателей и могут отслеживать влияние изменений на бизнес.

Экспертиза ICL Soft опирается на многолетний опыт работы с крупным бизнесом в сфере промышленности, ритейла, финансов, фармацевтики и логистики, где действуют строгие государственные и отраслевые правила обработки данных. Компания регулярно реализует проекты по трансформации систем планирования на предприятиях с распределённой структурой и тысячами пользователей, а также внедряет аналитические платформы в организациях с жёсткими требованиями к информационной безопасности.

Отдельное направление ICL Soft – технологии искусственного интеллекта в работе с большими данными: компания развивает собственную дата-практику и предлагает заказчикам специализированные ИИ-продукты, которые закрывают задачи предиктивной аналитики и интеллектуальной обработки массивов информации.

На совместных проектах с вендором «Оптимакрос» команда ICL Soft планирует использовать знания в области отраслевых процессов, собственные технологии ИИ и практику работы с большими данными, чтобы адаптировать платформу к требованиям комплексного решения у своих заказчиков. В частности, нормализовать и структурировать крупные массивы информации, обеспечить интеграцию с действующими системами, внедрить прогнозную аналитику и ИИ там, где это даст измеримый эффект.

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«Партнёрство объединяет сильную платформу и глубокую инженерную экспертизу, – отметил Виктор Мясников, директор по разработке ПО, продуктам, данным и ИИ ICL Soft. – Клиент получает не просто софт, а готовый управленческий процесс: данные, планирование и прогнозные модели работают как единая система, а эффект от внедрения можно измерить уже в первые недели».

«Наша платформа задаёт структуру планирования, а компетенции ICL Soft позволяют быстро запустить её в среде, к которой предъявляются значительные требования по информационной безопасности, — сказал Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос». — Партнерство поможет нашим совместным заказчикам эффективнее встраивать процессы планирования в комплексные интегрированные решения, основанные на больших данных, ИИ и глубокой аналитике».

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