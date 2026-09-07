Компания Verme объявила о ребрендинге

Компания Verme, разработчик цифровых решений для повышения эффективности линейного персонала, провела ребрендинг. Изменения коснулись логотипа, цветовой палитры и всего визуального языка, включая сайт и презентационные материалы. В основу концепции легло стремление точнее отразить влияние компании на людей, которые работают с ее продуктами, и добавить в коммуникацию эмоциональную составляющую. Об этом CNews сообщил представитель Verme.

Verme обладает подтвержденной экспертизой в WFM, учете рабочего времени и решениях гибкой занятости. Ее решениями ежедневно пользуются свыше 1,5 млн – сотрудники розницы, работающие по графикам Verme, и исполнители, выходящие на подработки через платформы «Моя смена» и «Биржа смен».

При этом до обновления во внешней коммуникации преобладал прагматический подход, отражающий в первую очередь бизнес-выгоды. Однако для компании важна в том числе обратная связь и эмоции пользователей, чьи смены и графики строятся через ее продукты. Ребрендинг призван сформировать более целостное позиционирование бренда с учетом этой стороны работы и сохранения прежнего бизнес-подхода.

Ключевой элемент нового фирменного стиля – модульная сетка. Она лежит в основе всех табелей, графиков и дашбордов и одинаково полезна на разных уровнях управления. Например, директорам магазинов прозрачная структура данных помогает принимать решения по персоналу, HR – отслеживать работу сотрудников и рост их эффективности, а топ-менеджерам – получать управленческую аналитику.

Кроме того, визуальный язык отражает три ценности компании – надежность, системность и экспертность. Надежность проявляется в круглосуточной поддержке клиентов и пользователей, сопровождении внедрения решений до получения результата, своевременных и прозрачных выплатах за смены. Системность выражается в том, что решения Verme обеспечивают порядок, управляемость и ясную структуру процессов. Экспертность подкрепляется тем, что компания опирается на данные, аналитику и прогнозирование, развивает отраслевое сообщество и открыто делится знаниями с клиентами и рынком.

Ребрендинг также затронул и флагманский продукт компании – WFM-систему. Verme обновила ее интерфейс, чтобы сделать пользовательский опыт удобнее и упростить взаимодействие с продуктом. В частности, разработана единая дизайн-система компонентов, которая обеспечивает визуальное единообразие во всем продукте, а также пересмотрены пользовательские сценарии, например, процессы создания смен и управления сотрудниками.

«Verme подошла к этапу, когда может существенно влиять на то, как в компаниях устроена работа с линейным персоналом и гибкой занятостью. Визуальная логика должна отражать эту роль и в то же время говорить о наших ценностях, то есть одновременно о бизнесе и о людях. Мы помогаем компаниям повышать операционную эффективность и качество сервиса, а пользователям даем возможность работать в удобное время и сохранять свободу выбора. Чем заметнее становится роль Verme на рынке, тем важнее сохранять этот баланс», – сказал генеральный директор Verme Дмитрий Шеходанов.