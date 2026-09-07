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Олег Лиманский возглавил коммерческое направление Cloud.ru на этапе роста крупных облачных и ИИ-проектов

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-технологий, объявил о назначении Олега Лиманского на должность коммерческого директора. В новой роли он возглавит коммерческий блок компании и будет отвечать за реализацию стратегии роста Cloud.ru, развитие продаж и партнерской экосистемы, а также масштабирование ключевых направлений — от облачной инфраструктуры и платформенных сервисов до гибридных решений и технологий искусственного интеллекта.

«Мы видим, какого уровня задачи решают крупнейшие компании с помощью облачных и ИИ-технологий и в каком масштабе они уже их применяют. У Cloud.ru уже есть технологическая база и уровень собственных разработок, чтобы масштабировать такие сценарии на большее число компаний. Наша задача — помочь клиентам пройти путь от первых сценариев до масштабного применения технологий в бизнесе. Опыт Олега в развитии сложных технологических продуктов поможет нам ускорить этот переход», — отметил Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

До прихода в Cloud.ru Олег Лиманский занимал должность директора по развитию бизнеса в Positive Technologies, где отвечал за вывод на рынок новых продуктов в области кибербезопасности и развитие бизнеса компании.

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«У Cloud.ru сильная технологическая база и широкий набор решений, которые позволяют закрывать разные задачи крупного бизнеса. Моя задача — превращать эти возможности в крупные проекты: глубже понимать задачи клиентов, находить востребованные сценарии и помогать масштабировать их в бизнесе. Отдельным фокусом станет развитие гибридных решений и ИИ-сервисов», — сказал Олег Лиманский, коммерческий директор Cloud.ru.

Олег Лиманский более 10 лет занимается развитием B2B-, B2C- и B2G-продаж в ИТ и кибербезопасности, запуском новых продуктовых направлений и сервисных моделей. До Positive Technologies занимал руководящие позиции в АТОЛ, где отвечал за разработку аппаратных и программных решений, SaaS-продукты, продажи, пресейл, сервис и партнерское направление. Ранее работал в NCR Russia и участвовал в создании и развитии рынка касс самообслуживания.

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