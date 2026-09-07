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«Яндекс» назначил новых технических директоров «Алисы AI», «Поиска» и «Умных устройств»

«Яндекс» объявил о кадровых перестановках. Техническим директором «Алисы AI» стала Екатерина Серажим, занимавшая аналогичную должность в команде «Поиска» и руководившая внедрением в «Поиск» ИИ-ответов. На её место пришел Андрей Тертышников, отвечавший за развитие поисковой инфраструктуры. Техническим директором «Умных устройств» стал Александр Яковлев, который ранее развивал приложения и устройства с «Алисой».

В качестве технического директора «Алисы AI» Екатерина Серажим сосредоточится на создании единой рассуждающей модели (ЕРМ), над которой работают сразу две команды — «Алисы AI» и R&D (Research and Development). Кроме того, Екатерина будет развивать программную инфраструктуру для ИИ (Harness), которая превращает нейросеть в ИИ-агента: позволяет ей планировать свои действия, обращаться к нужным инструментам, удерживать контекст и доводить решение задачи до результата.

Екатерина работает в «Яндексе» 14 лет и много сделала для технологической трансформации «Поиска». Благодаря ее команде «Яндекс» интегрировал в поисковую систему ИИ-ответы — они работают на собственных генеративных моделях «Яндекса» Alice AI Search. Под ее руководством модели-трансформеры начали использоваться для ранжирования, поиска по картинкам, видео и блендинга — технологии, которая объединяет в выдаче информацию из разных источников в удобные для пользователя блоки: ссылки, изображения, видео, прогноз погоды или котировки акций.

В роли технического директора Андрей Тертышников будет развивать «Поиск» как универсальный ИИ-продукт, который объединяет генеративные ответы и классическую поисковую выдачу. Его команда сфокусируется на качестве и удобстве ИИ-ответов при сохранении скорости и визуальной лаконичности «Поиска». Он будет отвечать также за развитие технологий «Поиска» с помощью LLM, что позволит быстрее развивать продукт и эффективнее использовать вычислительные ресурсы.

Андрей работает в «Яндексе» 12 лет. Он занимал различные инженерные позиции в команде «Поиска». Развивал инфраструктуру сервиса, ML-технологии, поиск по товарам и другие тематические поиски, а также провел крупные архитектурные изменения в поиске по картинкам, где доступно 5 млрд изображений. Курировал оптимизацию инфраструктуры «Поиска» и внедрение ИИ-инструментов: в итоге сервис стал выдерживать в 1,4 раза больше нагрузки, а цикл запуска ML-обновлений сократился с 5 месяцев до 2 недель.

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Александр Яковлев, новый технический директор «Умных устройств», сфокусируется на развитии программного обеспечения для устройств с «Алисой». Он будет отвечать также за разработку новых устройств. Еще одна важная задача его команды — перевести стек голосовых технологий на новую генеративную модель. Благодаря новой модели «Алиса» в устройствах будет лучше понимать запросы пользователей, учитывать контекст беседы и выполнять сложные многозадачные команды.

Александр работает в «Яндексе» почти 12 лет, последние пять — в команде «Алисы» и умных устройств. Отвечал за развитие целого ряда продуктов с «Алисой», среди них — «Яндекс Станции», «Яндекс Авто», YaOS, приложение «Алисы AI». Участвовал в разработке «ТВ Станций» с «Алисой».

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