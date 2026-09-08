Директором департамента стратегии и роста «Ситидрайва» назначен Алексей Першин

Компания «Ситидрайв» объявила о назначении Алексея Першина директором департамента стратегии и роста. Ключевой задачей на новой должности станет стратегическое развитие компании, работа над расширением клиентской базы, в том числе, за счет молодых водителей, и рост выручки. Алексей приступил к новой должности с 3 сентября 2026 г.

Последние несколько лет Алексей отвечал за развитие в «СберПрайме» в позиции директора по росту, а позднее в роли лидера продукта. За время работы ему удалось в 2,5 раза увеличить число активных подписчиков «СберПрайма», в 4,5 раза увеличить годовую выручку при росте ARPU на 80%, сделав продукт лидером по динамике роста среди экосистемных подписок в Российской Федерации.

До перехода в «Сбер» Алексей работал в «Яндекс Плюсе» и «Яндекс Маркете», возглавляя службы роста и развития. Окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) по специальности прикладной информатики и IT-управления.

«Мы уверены, что высокий уровень экспертизы и богатый опыт Алексея усилит нашу команду и позволит качественно улучшить показатели эффективности бизнеса «Ситидрайв». Вместе мы рассчитываем предложить пользователям новые продукты и инициативы, которые станут частью повседневной жизни клиентов каршеринга, улучшив пользовательский опыт», – отметил Денис Стамат, генеральный директор «Ситидрайва».

«Работа в «Ситидрайве» – возможность выйти за переделы прошлых успехов и достижений. Нам предстоит большая работа с аудиторией, созданием новых продуктов и преодолением существующих ограничений и сдерживающих факторов. Благодарю команду сервиса за доверие и вижу в нашем сотрудничестве большой потенциал для роста», – отметил Алексей Першин, директор департамента стратегии и роста «Ситидрайва».