НМГ приобрела долю в технологической компании — собственнике билетно-пропускной системы «Лайм»

«Национальная Медиа Группа» объявила о закрытии сделки по вхождению в уставный капитал компании, являющейся собственником билетно-пропускной системы «Лайм».

Сделка является одним из элементов стратегии холдинга по трансформации классического медиабизнеса в интегрированную экосистему информации и развлечений.

«Лайм» — это комплексная технологическая платформа, которая более 10 лет автоматизирует работу парков аттракционов, аквапарков, термальных комплексов и других объектов досуга. «Лайм» помогает паркам и другим объектам развлечений управлять продажами и всем визитом гостя. Платформа объединяет кассовые и онлайн-продажи, бронирование, гибкие тарифы, контроль доступа в разные зоны, депозитные счета, программы лояльности, абонементы, комбо-билеты, прокат и отчётность.

Команда «Лайм» во главе с текущим руководством продолжит операционное управление платформой с дальнейшей интеграцией в периметр направления офлайн-развлечений «Национальной Медиа Группы».