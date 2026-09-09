МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Челябинской области

МТС сообщила о назначении нового директора департамента по работе с корпоративными клиентами в Челябинской области. Взаимодействие с B2B-сегментом в регионе возглавит Анна Козлова.

Основными задачами нового директора станут внедрение и развитие цифровых продуктов МТС на корпоративном рынке Южного Урала. Анне Козловой предстоит содействовать предприятиям региона во внедрении решений на базе сетей Private LTE/5G, технологий IoT, Big Data и искусственного интеллекта, облачных сервисов и продуктов в сфере кибербезопасности. Кроме того, департамент под руководством нового директора продолжит оказывать поддержку в реализации нацпроектов в регионе: от улучшения экологической обстановки до цифровизации городских пространств, а также выстраивать партнерство с промышленными предприятиями по всей Челябинской области.

«Сегодня экономика ставит перед предприятиями Южного Урала новые задачи, в числе которых обеспечение бесперебойной работы, повышение производительности труда и эффективности бизнес-процессов. Внедрение цифровых инструментов и автоматизация производств становятся ключевыми этапами в их реализации. Анна и ее команда сосредоточатся на помощи в подборе и внедрении ИТ-технологий для крупного бизнеса Челябинской области, малых и средних предприятий, а также государственных заказчиков», – сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.