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Voxys подписала соглашение о сотрудничестве по поставке ИТ-решений с глобальной технологической компанией Astrik

Резидент Калининградской ОЭЗ компания Voxys и международный технологический разработчик Astrik подписали меморандум, предусматривающий развитие стратегического сотрудничества и совместных технологических проектов в Саудовской Аравии и других странах. Об этом CNews сообщил представитель Voxys.

Одним из направлений сотрудничества станет реализация проектов на базе развиваемой Voxys технологической платформы afina. Решение предназначено для работы с аудиторными данными, сегментации пользователей, управления рекламными кампаниями и персонализированными коммуникациями с клиентами.

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Astrik специализируется на решениях в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, облачных технологий, управления данными, кибербезопасности и цифровой трансформации.

Подписание партнерского соглашения с Astrik стало продолжением международной стратегии Voxys. Ранее в рамках сотрудничества с кубинскими партнерами Voxys начал разрабатывать цифровые решения для Центрального банка Кубы. В 2026 г. компания уже подписала соглашение о локализации решений в Индонезии и представила свои решения на выставке InaTronics. В марте 2026 г. было подписано соглашение с алжирской ИТ-компанией Engisoft.net о партнерстве в сфере внедрения цифровых платформ, искусственного интеллекта и речевых технологий.

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