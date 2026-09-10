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Анатолий Гарбузов: Первый российский промышленный SLS 3D-принтер включен в Реестр российской промышленной продукции

3D-принтер столичного предприятия «Онсинт» получил официальную реестровую запись в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Более 30 компаний в городе выпускают 3D-принтеры, комплектующие к ним, а также материалы для производства — от полимеров до металлических порошков. Включение отечественного оборудования в реестр Минпромторга — важный шаг для развития этого направления. Для предприятий это не только подтверждение того, что продукция произведена в России, но и дополнительные возможности для закупок и получения мер поддержки. Представленный принтер предназначен для изготовления деталей из полимерных материалов. Он позволяет выпускать как отдельные крупные детали, так и партии изделий, а автоматические системы контроля температуры и движения обеспечивают стабильность процесса», — сказал Анатолий Гарбузов.

Технология также может применяться в авиастроении и космической отрасли, машиностроении, нефтегазовой отрасли и энергетике. Среди потенциальных заказчиков — также медицинские предприятия, госкорпорации и компании с государственным участием, вузы, научные центры.

«Для технологических компаний важно не только разработать передовое решение, но и довести его до практического применения. Московский инновационный кластер (МИК) помогает пройти этот путь последовательно: найти потенциальных заказчиков, протестировать технологию в реальных условиях, получить обратную связь и подготовить решение к дальнейшему масштабированию и выходу на новые рынки. Такой подход позволяет сокращать путь от разработки до внедрения и создавать условия для роста отечественных технологических компаний», — сказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Так, при поддержке Московского инновационного кластера предприятие активно развивает сотрудничество с передовой инфраструктурой Москвы. Через сервис «Витрина заказчика» компания получила возможность продемонстрировать свои решения потенциальным партнерам, в том числе крупным представителям железнодорожной и авиастроительной отраслей. В результате техника «Онсинт» для 3D-печати была внедрена на производственных площадках, а сама компания получила новые запросы от заказчиков. Кроме того, в этом году она стала финалистом программы «Марафон инноваций», где представила крупным заказчикам в транспортной отрасли оборудование для 3D-печати при помощи полимеров и металлов для создания облегченных конструкций высокой прочности.

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Получение реестровой записи особенно важно для предприятий, участвующих в государственных и корпоративных закупках. Российский статус оборудования позволяет использовать его при реализации соответствующих проектов и открывает доступ к отдельным мерам поддержки в рамках программ импортозамещения.

Для заказчиков это также снижает риски, связанные с поставками зарубежной техники. Российское производство обеспечивает сервисную поддержку, доступность запасных частей и расходных материалов. При покупке оборудования также возможно привлечение льготного финансирования Фонда развития промышленности и использование программ льготного лизинга.

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