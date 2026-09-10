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В МФТИ создали цифровую платформу для спортивных врачей и тренеров

Молодые исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) разработали цифровую платформу, которая объединяет медицинские данные спортсменов в единую систему. Продукт позволяет врачам, тренерам и руководителям команд в режиме реального времени отслеживать состояние атлетов. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Спортивные врачи и тренеры регулярно сталкиваются с проблемой разрозненности медицинской информации об атлетах. Данные после обследований поступают в виде PDF-файлов, затем вручную переносятся в электронные таблицы, после чего проводится сверка показателей и подготовка отчётов. Тренеры не имеют оперативного доступа к информации о допуске спортсменов к нагрузкам, а врачи вынуждены тратить значительное время на сбор и систематизацию данных в ущерб непосредственной работе со спортсменами. Для получения общей картины состояния команды требуется консолидировать информацию из различных источников.

Решение предложили молодые исследователи - студенты МФТИ. Их разработка VimaLab автоматически аккумулирует данные спортсменов в единой базе, унифицирует их и выделяет критические отклонения.

«Нашей целью было максимально упростить работу спортивных врачей. Вместо нескольких разрозненных инструментов у них появляется один рабочий кабинет со всем необходимым – от медицинской карты до контроля питания и назначения лекарств. Система сама подбирает код МКБ-10 по описанию симптомов, а при назначении препарата предупреждает, если средство содержит запрещенные вещества из списка WADA», – сказал основатель проекта, студент Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Сергей Назаров.

Платформа избавляет от ручного сбора данных и дает всей команде оперативный доступ к информации о состоянии спортсменов. Спортсмен может быстро заполнить дневник самочувствия со смартфона, отмечая время сна, степень усталости, боль и общее состояние. Тренер в едином окне видит, есть ли у кого-то недопуск, жалобы или риск перегрузки перед тренировкой. Врач получает сигналы о критических состояниях и может контролировать динамику показателей относительно референсов конкретного атлета.

«Тренеру нужно понять, кого можно нагружать сегодня. В группе есть спортсмены после травм, с плохим сном, условным допуском и разной динамикой нагрузки. Главный вопрос – кому дать полный план, а кому снизить объём? Теперь ответ на этот вопрос тренер видит в единой системе», – сказали разработчики.

Платформа построена на стеке Python, React и PostgreSQL и поддерживает различные форматы развёртывания: в облачной инфраструктуре команды, на серверах заказчика или локально на компьютере врача. Для анализа данных используются дообученные open-source ИИ-модели, статистические методы и ML-алгоритмы, которые помогают находить отклонения и аномалии в состоянии спортсменов. Адаптивные референсные границы показателей в системе опираются на современные научные данные и собственные результаты команды. Они учитывают вид спорта, пол, возраст, этап сезона и индивидуальную динамику спортсмена».

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Ключевая особенность платформы – системный подход к снижению рисков. Она отслеживает динамику атлета и не дает врачу пропустить критическое состояние. Дневники самоконтроля обеспечивают регулярный сигнал врачу, тренеру и штабу. Допуск, медкарта и отчёты доступны всем участникам процесса в режиме реального времени. При этом разработчики подчёркивают: система лишь показывает сигнал, а решение остаётся за врачом, тренером и штабом.

Идея VimaLab родилась у основателя Сергея Назарова во время работы над магистерской диссертацией по применению машинного обучения в спортивной медицине в МФТИ. Над реализацией проекта работает команда на стыке технологий, медицины и спорта, в том числе с участием доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук.

В настоящее время продукт находится на стадии перехода к пилотным внедрениям и коммерческим продажам. Старт пилотных проектов запланирован в профессиональных клубах и центрах подготовки. Дальнейшее масштабирование будет зависеть от результатов пилотных внедрений и спроса со стороны спортивной индустрии.

Проект получил грант от Фонда содействия инновациям. Проект развивается при поддержке Офиса студенческого предпринимательства – экосистемы развития студенческих стартапов и предпринимательской культуры в МФТИ. Цель ОСП – сформировать поколение технологических предпринимателей, способных быстро преобразовывать научные и инженерные компетенции в продукты и стартапы, отвечающие на запросы индустрий и формирующие новые рынки.

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