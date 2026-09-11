CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Опрос VK Education: 81% преподавателей вузов прогнозируют изменение роли разработчика — от написания кода к управлению ИИ-агентами

VK Education в преддверии Дня программиста, который отмечается 13 сентября, провела опрос среди преподавателей ИТ-дисциплин российских вузов. Исследование показало, как, по мнению академического сообщества, искусственный интеллект изменит профессию разработчика в ближайшие 3–5 лет, какие новые роли появятся и какие компетенции станут обязательными для всех ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Среди перспективных ролей преподаватели выделили специалистов по интеграции ИИ в бизнес-процессы, контролю качества, этике и безопасности ИИ. Наиболее востребованной новой ролью, по их мнению, станет специалист по интеграции ИИ в бизнес-процессы — его выбрали 62% участников опроса. На втором месте — инженер по контролю качества ИИ-решений с 47%, на третьем — специалист по этике и безопасности ИИ с 45%. Также в число перспективных вошли архитектор мультиагентных систем (38%), AI-промпт-инженер (32%) и инженер по обучению и дообучению моделей (32%).

Половина опрошенных преподавателей (50%) назвали способность проверять и интерпретировать результаты работы ИИ одним из главных навыков для начинающих ИТ-специалистов. Умение формулировать задачи для ИИ-инструментов, или промпт-инжиниринг, выбрали 46% опрошенных. Еще 30% отметили важность системного и архитектурного мышления, 24% — понимания принципов работы ML-моделей и их ограничений. Столько же респондентов (24%) считают, что знание языков программирования сохранит значение как базовая компетенция. 76% преподавателей считают, что основы информационной безопасности и ответственного использования ИИ должны стать обязательной частью образовательных программ по всем ИТ-направлениям.

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Наибольший потенциал для применения ИТ-компетенций преподаватели видят в логистике и транспорте — этот вариант выбрали 53% участников. На втором месте с результатом 51% находятся промышленность и производство, на третьем — финансовый и банковский сектор (43%). Также в числе перспективных отраслей оказались образование (40%) и медицина и здравоохранение (38%).

Онлайн-опрос VK Education проведен в августе 2026 г. среди 1 тыс. преподавателей ИТ-дисциплин из различных вузов России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

В России запущено серийное производство «летающих электромобилей» с каркасом из титана и карбона

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?

Российская финтех-платформа вышла в прибыль за счет экономии на маркетинге и персонале

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Отсидевший за госизмену бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ пожаловался на конфискацию имущества

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще