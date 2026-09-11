«ТендерПро»: закупки для внедрения цифрового рубля выросли в 3,3 раза

В январе–августе 2026 г. количество закупок, связанных с внедрением цифрового рубля, выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» в рамках исследования закупочной активности в сегменте.

Основной объем спроса в 2026 г. пришелся на разработку, внедрение программного обеспечения и интеграцию — около 64% процедур. Число таких закупок выросло более чем в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Еще около 19% составили закупки в сфере защиты информации, включая аудит, оценку защищенности и поставку средств защиты информации. На консалтинг, анализ рынка и семинары пришлось около 12% процедур — на 13% меньше, чем годом ранее. Поставки оборудования и программного обеспечения заняли около 5% выборки, увеличившись на 50%.

В отраслевом разрезе основной объем закупок приходится на банковский сектор — около 68% процедур. Энергетические компании формируют еще 8% закупок, ИТ-компании и научно-исследовательские организации — 10%, предприятия металлургии и горнодобывающей отрасли — 5%, розничная торговля — 4%. На остальные отрасли приходится около 5% процедур.

Лидерами по числу таких закупок являются Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Красноярск.

«Структура закупок показывает, что компании переходят от изучения возможностей цифрового рубля к подготовке корпоративных систем к его практическому применению. Наиболее заметно растет спрос на разработку и интеграцию программного обеспечения, одновременно увеличивается потребность в решениях для защиты информационных систем. Это свидетельствует о том, что работа с новой платежной инфраструктурой требует не только организационных изменений, но и адаптации существующего ИТ-ландшафта», — сказала директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.