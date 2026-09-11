Запуск 5G в России: драйверами роста станут цифровая трансформация промышленности, горнодобыча и нефтегаз

Новые возможности использования частотного ресурса открывают дополнительный потенциал для развития сферы связи: драйвером производительности станет сфера B2B*, подсчитали эксперты «билайн бизнес» (ПАО «ВымпелКом») в своем аналитическом прогнозе развития рынка 5G** в России.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Мы прогнозируем очень высокий спрос со стороны промышленности и оцениваем совокупный объем рынка 5G в России в 2027 году в 35–45 млрд рублей. При этом больше 80% коммерческой выручки в этом сегменте дадут корпоративные заказчики — около 40% это горно-металлургические компании, ещё четверть — нефтегаз. Ожидаем, что рынок будет расти не столько за счет массовой замены существующих сетей, сколько за счет появления новых сценариев использования, для которых критичны низкая задержка, надежность и высокая плотность подключений».

Совокупный объём рынка 5G в 2027 году оценивается в 35–45 млрд руб., однако 20–30 млрд руб. из этой суммы — обязательные инвестиции операторов, а не выручка. Адресуемый коммерческий спрос составляет 13–16 млрд руб. При этом, в отличие от мирового опыта, где драйвером 5G стал потребительский сегмент, в России основной спрос формируют промышленные предприятия: на корпоративных заказчиков, по оценкам аналитиков, может приходиться более 80% коммерческой выручки операторов в этом сегменте. Наибольший интерес к технологии демонстрируют горно-металлургические компании (около 40% спроса) и предприятия нефтегазового сектора (20–25%), отмечают эксперты.

Тренд №1: промышленный 5G — основной двигатель рынка

Теперь корпоративный сектор в России может перейти от пилотных проектов к масштабному внедрению. Беспилотные самосвалы на карьерах, цифровые обходчики на нефтеперерабатывающих заводах, телеметрия на месторождениях и диспетчеризация портов — сценарии, которые, по данным «Билайн бизнес», уже имеют подтвержденную экономику и окупаемость в диапазоне 2–3 лет.

Тренд №2: технологическая нейтральность ускоряет внедрение инноваций

Принцип технологической нейтральности, закрепленный регулятором при распределении частот в диапазоне 4,6–4,9 ГГц, позволяет операторам разворачивать сети нового поколения. Это сокращает стартовые затраты для заказчиков и дает возможность запускать проекты поэтапно — от софтверного обновления существующего оборудования к развертыванию частных сетей 5G. По оценке «Билайн бизнес», до 85% корпоративных проектов в 2027 году может быть реализована именно таким путем.

Тренд №3: российские вендоры выходят на серию

Вслед за новыми регуляторными условиями формируется производственный рывок. Ведущие отечественные производители — YADRO, «Иртея», «Телкор», АО «Искра Технологии», НТЦ «Протей» — разворачивают серийный выпуск 5G-оборудования. К 2029 году отрасль планирует выйти на 2-3 тыс. базовых станций в год, а к 2035 году — установить более 60 тыс. станций по всей стране. Это создает мультипликативный эффект для смежных отраслей: электроники, ПО (программного обеспечения), системной интеграции.

Тренд №4: умные города и госсектор — новый горизонт

Запуск 5G дает импульс развития для «умных городов», решений безопасности, высокотехнологичной транспортной инфраструктуры и телемедицины. По прогнозу «билайн бизнес», уже в 2027 году госзаказчики могут сформировать до 1 млрд руб. спроса на видеомониторинг и интеллектуальные транспортные системы. При дополнительном бюджетном финансировании этот сегмент способен удвоиться.

Тренд №5: конкуренция операторов переходит в плоскость компетенций

«Большая четверка» получила равный частотный ресурс, и теперь конкурентная борьба определяется скоростью развертывания и качеством отраслевых решений. Операторы трансформируются из инфраструктурных провайдеров в технологических партнеров промышленности, предлагая готовые решения с измеримой финансовой отдачей.

Александр Шведов, и.о. заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу:

«Мы в «билайн бизнес» видим, что наши клиенты из горнодобычи, нефтегазового сектора и логистики уже готовы инвестировать в 5G, потому что экономика этих проектов просчитана и подтверждена на реальных объектах. При этом именно 5G становится тем фундаментом, на котором раскрывается потенциал искусственного интеллекта: предиктивная аналитика, цифровые двойники оборудования и интеллектуальная диспетчеризация требуют высокой пропускной способности и минимальных задержек. Связка «5G + ИИ» превращает сеть из инфраструктуры в инструмент управления прибылью, и именно этот симбиоз станет главным драйвером роста рынка в ближайшие годы».

* B2B (от англ. business‑to‑business — «бизнес для бизнеса») — модель взаимодействия, при которой одна компания продает товары или услуги другой компании.

** 5G (от англ. fifth generation — «пятое поколение») — это стандарт мобильной связи пятого поколения, который пришёл на смену 4G (LTE). Он обеспечивает принципиально новые возможности для передачи данных.