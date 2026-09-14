«Геоскан» добавил возможность одновременной работы всего класса в ПО для обучения программированию дронов в школах

ГК «Геоскан» выпустила масштабное обновление программного обеспечения «Арена Код» для учебного комплекса «Геоскан Арена Мини». Плоский виртуальный полигон заменили трехмерной средой. До 20 учеников теперь могут одновременно и самостоятельно проверять свои программы в симуляторе со своих рабочих мест, а преподаватель — видеть подключенных пользователей и управлять дальнейшей работой с реальным оборудованием. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Ключевым изменением стал новый подход к работе с симуляцией в классе. Раньше ее можно было запускать только на компьютере преподавателя. Теперь симулятор встроен в среду разработки, поэтому каждый ученик может самостоятельно проверить написанную программу на своем рабочем месте. Одновременно так могут работать до 20 человек. После проверки ученик отправляет программу преподавателю, который может запустить ее на реальной технике «Геоскан Арены Мини». Такой порядок не позволяет учащимся самостоятельно запускать программы на оборудовании без контроля преподавателя.

Плоский виртуальный полигон после обновления заменили трехмерной средой. В ней появились новые объекты и возможности взаимодействия, включая добычу воды и других ресурсов. Параметры полигона собрали в одном разделе. Для управления поведением объектов появились специальные механизмы на основе скриптового языка.

Структуру учебных материалов также переработали. Вместо одного общего описания урок теперь состоит из трех разделов: «Теория», «Задание» и «Решение». При создании занятия преподаватель задает название, категорию, язык программирования и правила прохождения. В отдельной вкладке он видит учеников, подключенных к комплексу, и может управлять дальнейшей работой с реальным оборудованием.

«Теперь каждый ученик может самостоятельно написать программу, проверить ее и исправить ошибки, не ожидая очереди к компьютеру преподавателя. Это позволяет одновременно вовлечь в практическую работу весь класс, а преподавателю — сосредоточиться на проверке результатов и работе с реальным оборудованием», — сказал заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.