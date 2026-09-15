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МТС Exolve приобрел исключительные права на платформу для контакт-центров

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, приобрел исключительные права на программное обеспечение (ПО) профессиональных контакт-центров MightyCall Enterprise Russian Edition. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Приобретение исключительных прав на ПО для организации и автоматизации работы контакт-центров является частью продуктовой стратегии МТС Exolve. Компания продолжает усиливать позиции в сегменте решений для контактных центров в рамках стратегии комплексного развития продуктовой линейки. Этот шаг позволит увеличить клиентскую базу среди крупных корпоративных заказчиков, а также в госсекторе и на рынках стран СНГ.

«Профессиональные контакт-центры на базе российского программного обеспечения обладают большим потенциалом роста, и мы намерены серьезно нарастить присутствие в этом рыночном секторе. По нашей оценке, объем российского рынка контактных центров в 2026 году составляет более 10 млрд руб., а с уходом иностранных вендоров спрос на такие решения продолжит расти. Мы планируем отвечать этому спросу, обеспечивая клиентам высокое качество услуг по доступной цене, и к концу 2028 г. намерены нарастить свою долю в этом сегменте рынка до 15%», – сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

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Приобретенное ПО войдет в существующий портфель сервисов МТС Exolve и дополнит линейку отечественных коммуникационных продуктов для B2B-клиентов. Помимо софта для контакт-центров бизнес получит комплексное решение, включая ИИ-агентов, системы речевой аналитики, Co-Pilot для поддержки операторов, а также омниканальные возможности: голос, чат, мессенджеры, email, которые объединены в общий интерфейс. Это обеспечит целостное управление обращениями и непрерывный клиентский опыт.

Продукт ориентирован на компании крупного и среднего бизнеса в таких отраслях, как финансы, страхование, ритейл, здравоохранение, телеком и другие сферы, где требуется гибкое управление большим потоком коммуникаций.

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