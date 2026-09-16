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Исследование hh.ru и Level Group: женщины активнее мужчин используют ИИ на работе

Женщины активнее мужчин применяют искусственный интеллект в повседневной работе — 65 против 59%. При этом его сценарии использования в профессиональных задачах различаются: прекрасный пол заметно чаще привлекает ИИ к работе с текстами и деловой коммуникацией, тогда как мужчины преимущественно подключают нейросети к анализу данных. Такие особенности выявили аналитики hh.ru и Level Group в ходе совместного исследования.

Самый заметный разрыв связан с подготовкой деловых текстов. Улучшать с помощью ИИ формулировки писем и презентаций предпочитают 30% женщин и всего 21% мужчин. Ещё один самостоятельный сценарий — ведение деловой переписки: составлять с помощью нейросети корреспонденцию или ответ клиенту предпочитают 15% женщин и 10% мужчин.

Сотрудницы чаще применяют нейросети и перед тем, как обратиться за информацией к коллегам или другим людям. Так, 53% женщин рассказали, что сначала уточняют интересующий их рабочий момент у ИИ, чтобы разобраться в теме и точнее сформулировать последующий вопрос человеку. Среди мужчин такой сценарий используют 46%.

У представителей мужского пола несколько выше интерес к аналитическим возможностям нейросетей. Обработку данных и подготовку материала на их основе поручают ИИ 23% мужчин (против 20% женщин). При этом разница здесь не так ярко выражена, как в текстовых задачах, где активнее задействованы сотрудницы.

А программирование пока нельзя назвать массовым сценарием использования ИИ ни у одной из категорий. Для написания кода или формул к нейросетям обращаются только 5% женщин и 8% мужчин. Хотя последние делают это почти вдвое чаще, абсолютная доля таких пользователей остаётся небольшой.

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