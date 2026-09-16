«Корпорация МСП»: зумеры чаще выбирают ИТ, науку, спорт и образование для открытия бизнеса

Молодые предприниматели чаще выбирают сферы ИТ, науки, спорта и образования для открытия бизнеса. Такие данные привела «Корпорация МСП». Научно-технической деятельностью занимаются 10,3% ИП до 35 лет – это на треть больше, чем в категории 35+. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Почти 7,5% молодых ИП работают в сфере информации и связи, в то время как среди предпринимателей более старшего возраста этот показатель более, чем в два раза ниже – 3,6%. Культуру, спорт и образование зумеры также выбирают в два раза чаще в качестве своего предпринимательского трека, чем миллениалы.

«Сегодня молодежь является драйвером развития малого и среднего бизнеса как в отдельно взятых отраслях, так и в целом всего сегмента. За год число предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло примерно на четверть, а за пять лет — почти вдвое. То есть российская предпринимательская среда активно прирастает зумерами с новым типом мышления и подходом к жизни. Быстро реагируя на изменения и улавливая тренды, предприниматели новой волны чаще миллениалов, «иксов» и бумеров выбирают для своей деятельности отрасли экономики предложения. Мы видим, что среди тех, кому уже исполнилось 35 лет, доля бизнеса в ИТ, научной и профессиональной деятельности, туризме, а также обрабатывающей промышленности составляет около 20%. У молодежи в целом это уже 25%, а среди самых молодых предпринимателей — тех, кому еще нет 25 лет — аналогичная доля еще выше и превышает 30%», — сказала заместитель генерального директора «Корпорации МСП» Юлия Ждан.

По ее словам, приток представителей новых поколений в бизнес меняет не только его структуру, но и стимулирует государство модернизировать подходы к поддержке предпринимателей, прежде всего за счет цифровизации и платформенных решений.

Для поддержки начинающих предпринимателей «Корпорация МСП» совместно с Агентством стратегических инициатив запустили на цифровой платформе МСП.РФ специальный сервис «Старт в бизнес». В нем собрано все необходимое для начала своего дела: от поиска ниши до выхода на рынок и получения мер господдержки.