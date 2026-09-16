Московская биржа запускает вечные фьючерсы на индексы криптовалют

22 сентября 2026 г. Московская биржа начинает торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы МосБиржи биткоина, эфира, соланы, рипла и трона. Новые контракты доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом CNews сообщил представитель Московской биржи.

Вечные фьючерсы предлагают удобный механизм участия в движении цен цифровых валют и в сочетании с надежной торгово-расчетной инфраструктурой создают дополнительные возможности диверсификации для профессиональных участников рынка и их клиентов на рынке криптоактивов. Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки базового актива.

Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи, сказала: «Запуск вечных фьючерсов на цифровые валюты — важный этап развития российского срочного рынка. Мы видим высокий запрос со стороны инвесторов на работу с производными финансовыми инструментами на цифровые активы. Принципиально важно предоставить доступ к таким инструментам в рамках российского правового поля: инфраструктура Московской биржи гарантирует надежность расчетов, прозрачность ценообразования и защиту прав всех участников торгов. С момента запуска первых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года уже более 72 тыс. квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими контрактами на Московской бирже, а их общий объем операций превысил 600 млрд руб.».

Краткие параметры новых вечных фьючерсов (код контракта и базовый актив): BTCUSDF – индекс МосБиржи биткоина (MOEXBTC); ETHUSDF – индекс МосБиржи эфира (MOEXETH); SOLUSDF – индекс МосБиржи соланы (MOEXSOL); XRPUSDF – индекс МосБиржи рипла (MOEXXRP); TRXUSDF – индекс МосБиржи трона (MOEXTRX).

Котировка контрактов – в долларах США как значение соответствующего индекса, расчеты – в российских рублях. Расчет фандинга по новым контрактам будет производиться согласно спецификации. Параметры K1 и K2 для расчета фандинга равны 0% и 0,35% соответственно.

Новые инструменты дополнят существующую линейку вечных фьючерсов, которая на сегодня включает 31 контракт на валютные пары, индексы Мосбиржи и Индекс гособлигаций, драгоценные металлы, а также российские и иностранные ценные бумаги.