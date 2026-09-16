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По собственному желанию или соглашению сторон: 6 из 10 компаний не обращают внимания на формулировки в трудовой книжке

6 из 10 рекрутеров не волнует формулировка записи об увольнении с последнего места работы. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения страны с опытом работы и 1000 представителей компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С последнего места работы большинство россиян ушли по собственному желанию. Только каждый седьмой (14%) расстался с работодателем по соглашению сторон, 8% — по сокращению штата.

Мужчины чаще женщин уходят с формулировкой «по соглашению сторон» (16 и 12% соответственно), а россиянки чуть активнее предпочитают писать заявление «по собственному» (71% против 67% среди мужчин).

Чем старше респонденты, тем реже они уходят от работодателя с формулировкой «по собственному желанию» (74% среди молодежи до 35 лет против 62% среди россиян старше 45 лет) и тем чаще в их трудовых книжках можно найти запись «по соглашению сторон» (21% среди граждан 45+ против 11—12% среди тех, кто младше).

Доля расставшихся «по соглашению сторон» растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 12% — среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц, 16% — среди россиян с зарплатой от 150 тыс.

Сами же уволенные по соглашению сторон в большинстве своем не видят в этой записи препятствий для будущего трудоустройства: 60% опрошенных заявили, что она никак не влияет на шансы получить новую работу. 8% считают, что такая формулировка скорее помогает. И только 6% — что мешает.

Что же касается рекрутеров, то на вопрос, кого бы они предпочли при прочих равных — уволившегося по собственному желанию или по соглашению сторон, — 62% ответили, что формулировка для них не имеет значения. Только каждая четвертая компания (27%) отдает предпочтение уволившимся по собственному желанию, а 4% работодателей скорее примут работника, расторгнувшего трудовой договор по соглашению сторон.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 536

Время проведения: 25 августа — 9 сентября 2026 г.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы и увольнений

Размер выборки: 2500 респондентов.

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