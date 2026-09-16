Почти 70% сотрудников присматриваются к новой работе, даже если не собираются увольняться

Каждый второй готов рассмотреть предложение с зарплатой на 20% выше. Но для перехода важны не только деньги — показало исследование «Академии социальных технологий». Об этом CNews сообщили представители «Академии социальных технологий».

В опросе приняли участие 870 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился в августе 2026 г.

Вакансии смотрят, даже когда не собираются уходить

Большинство опрошенных сотрудников не ищут новую работу прямо сейчас, но уже смотрят, что предлагает рынок: 31% иногда просматривают предложения работодателей, 21% регулярно смотрят вакансии, 12% уже обновили резюме, 2% ходят на собеседования и еще 2% общаются с рекрутерами.

В итоге 68% сотрудников уже так или иначе следят за рынком труда или делают шаги для поиска новой работы. А 32% вообще не интересуются вакансиями.

«Просмотр вакансий еще не означает, что сотрудник решил увольняться. Часто это простой способ понять, сколько сейчас платят за его опыт и какие условия предлагают другие компании. Но для работодателя это важный сигнал: сотрудник уже видит альтернативы и может уйти, если увидит подходящую возможность», — сказала Евгения Пятакова, директор по развитию экспертного сообщества «Академии социальных технологий».

+20% к зарплате — не гарантия перехода

Если сотруднику предложат похожую работу с зарплатой на 20% больше, только 6% сразу согласятся на переход, а 45% скорее согласятся, но взвесят все условия. Еще 47% опрошенных скорее откажутся, 2% точно не станут уходить.

То есть для почти половины сотрудников прибавки в 20% недостаточно, чтобы однозначно решиться на переход.

«Большая зарплата сама по себе не отменяет риски смены работы. Человеку придется заново проходить испытательный срок, привыкать к команде и руководителю, менять привычный уклад. Для этого нужны энергия и внутренняя решимость. Поэтому даже заметная прибавка не всегда перевешивает желание остаться там, где все уже понятно и стабильно», — сказала Евгения Пятакова.

Что еще важно сотрудникам

Деньги — не единственная причина сменить работу. На решение о переходе могут повлиять: 25% — больше возможностей для роста; 22% — более интересные задачи; 17% — удаленная работа; 12% — более спокойная работа; 11% — лучший руководитель; 7% — более комфортный коллектив.

Только 6% заявили, что не уйдут в другую компанию.

«После определенного уровня зарплаты дополнительные деньги перестают быть главным аргументом. Если человек годами делает одно и то же и не видит, куда может вырасти, предложение с более интересными задачами может оказаться привлекательнее. То же касается руководителя и условий работы: каждый день сотрудник сталкивается именно с ними, а не только с цифрой в зарплатной ведомости», — сказала Евгения Пятакова.

Что это значит для работодателей

Сотрудник может не говорить об увольнении, не конфликтовать с руководителем и нормально выполнять свою работу — и при этом регулярно смотреть вакансии. А значит может уйти, когда этого не ожидают.

Работодателям стоит следить не только за зарплатами на рынке, но и за тем, что сотрудники получают внутри компании: могут ли они расти, интересны ли им задачи, устраивает ли их руководитель и формат работы.

«Если компания хочет удерживать людей, недостаточно просто периодически повышать зарплату. Важно понимать, почему сотрудник остается именно здесь. Если ответ только в том, что он пока не нашел вариант получше, это слабая позиция. При первом подходящем предложении человек может уйти», — сказала Евгения Пятакова.