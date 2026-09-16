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ВЦ «Компьютеры и сети» успешно прошел ресертификацию системы менеджмента качества

ВЦ «Компьютеры и сети» успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества и подтвердил ее соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Об этом CNews сообщили представители ГК «Компьютеры и сети».

По итогам аудита компания получила новый сертификат соответствия, действующий с 12 сентября 2026 г. по 12 сентября 2029 г.

Успешная ресертификация стала результатом системной работы по развитию и совершенствованию внутренних процессов. Компания оптимизировала ключевые процессы, усилила контроль их выполнения, внедрила мониторинг показателей эффективности и продолжила практику регулярных внутренних аудитов.

Особое внимание уделяется и развитию профессиональных компетенций команды. Специалисты компании регулярно проходят обучение и сертификацию фирмы «1С», подтверждая актуальность своих знаний и квалификации.

В область сертификации входит предоставление ВЦ «Компьютеры и сети» комплексных услуг по автоматизации учетной и офисной работы на основе программных продуктов фирмы «1С»: подбор и поставка ПО, установка, настройка, внедрение, обучение пользователей и последующее сопровождение.

Новый сертификат ISO 9001:2015 подтверждает соответствие системы менеджмента качества компании установленным требованиям и последовательный подход к повышению качества работы.

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