CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Дмитрий Алферов назначен генеральным директором «АМТ-Груп»

«АМТ-Груп» объявляет о назначении Дмитрия Алферова на должность генерального директора. Соответствующее решение принято советом директоров компании. Перед Дмитрием Алферовым поставлены задачи по развитию новых направлений бизнеса, повышению операционной эффективности компании и укреплению ее позиций на рынке системной интеграции. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-Груп».

Дмитрий Алферов — профессиональный руководитель в сфере связи и инфокоммуникационных технологий с более чем 25-летним опытом. Он известен успешным управлением крупными вертикальными подразделениями, реализацией комплексных проектов «под ключ» и аутсорсинга функций в телекоммуникациях, в том числе при выполнении государственных субсидируемых проектов.

До назначения Дмитрий Алферов занимал руководящие должности в международных корпорациях, таких как Huawei и Nokia, где прошёл путь от инженера до вице-президента по поставкам и сервисам, управляя различными дирекциями и департаментами, в том числе численностью свыше 1000 сотрудников. Последние годы руководил крупными подразделениями в дочерних структурах ПАО «Ростелеком».

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Александр Гольцов продолжает работу в компании в должности вице-президента по развитию собственных продуктов и стратегическим проектам.

Биографическая справка

Дмитрий Алферов окончил Брянский государственный технический университет по специальности «Промышленная электроника», имеет квалификацию инженера-электронщика. Владеет английским языком на свободном уровне. Женат, воспитывает четверых детей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса»

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Британскую госслужбу цифровых услуг отфутболивают в третье по счету ведомство за три года

Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

Selectel купил облачного провайдера за 2,6 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще