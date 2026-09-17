Дмитрий Алферов назначен генеральным директором «АМТ-Груп»

«АМТ-Груп» объявляет о назначении Дмитрия Алферова на должность генерального директора. Соответствующее решение принято советом директоров компании. Перед Дмитрием Алферовым поставлены задачи по развитию новых направлений бизнеса, повышению операционной эффективности компании и укреплению ее позиций на рынке системной интеграции. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-Груп».

Дмитрий Алферов — профессиональный руководитель в сфере связи и инфокоммуникационных технологий с более чем 25-летним опытом. Он известен успешным управлением крупными вертикальными подразделениями, реализацией комплексных проектов «под ключ» и аутсорсинга функций в телекоммуникациях, в том числе при выполнении государственных субсидируемых проектов.

До назначения Дмитрий Алферов занимал руководящие должности в международных корпорациях, таких как Huawei и Nokia, где прошёл путь от инженера до вице-президента по поставкам и сервисам, управляя различными дирекциями и департаментами, в том числе численностью свыше 1000 сотрудников. Последние годы руководил крупными подразделениями в дочерних структурах ПАО «Ростелеком».

Александр Гольцов продолжает работу в компании в должности вице-президента по развитию собственных продуктов и стратегическим проектам.

Биографическая справка

Дмитрий Алферов окончил Брянский государственный технический университет по специальности «Промышленная электроника», имеет квалификацию инженера-электронщика. Владеет английским языком на свободном уровне. Женат, воспитывает четверых детей.