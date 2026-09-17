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ГлавНИВЦ усиливает защиту госзаказчиков с помощью продуктов «Газинформсервиса»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» (ГлавНИВЦ) Управления делами Президента Российской Федерации расширило портфель услуг и продуктов, заключив партнёрское соглашение с компанией «Газинформсервис». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Сотрудничество позволит поставлять комплексные решения и продукты для защиты ИТ-инфраструктуры, бизнес-приложений, рабочих станций и серверов, а также для автоматизации процессов управления информационной безопасностью.

В ФГУП ГлавНИВЦ уже внедрено и протестировано одно из решений компании «Газинформсервис» для обеспечения защиты ИТ-инфраструктуры от современных киберугроз. Продукт сертифицирован ФСТЭК России по уровню доверия 4, входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Архитектура комплекса разработана с учётом требований к отказоустойчивости и производительности и позволяет использовать ИБ-систему в распределённой инфраструктуре с тысячами контролируемых объектов.

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«Обеспечивать информационную безопасность крупной ИТ-инфраструктуры без специализированного ПО сегодня невозможно. Для государственных структур принципиально, чтобы подобные решения не только соответствовали требованиям регуляторов, но и обеспечивали полный цикл управления безопасностью в единой консоли. Продукт "Газинформсервиса" отвечает этим требованиям и на практике доказал свою эффективность при проведении крупных мероприятий государственного уровня, в том числе празднования 80-летия Победы. Именно такие комплексные и масштабируемые решения выбирает сегодня госсектор для построения защищённых информационных систем», — сказал заместитель директора ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации Кирилл Умников.

«Наше комплексное решение позволит заказчику автоматизировать ключевые процессы кибербезопасности, улучшая общую защиту и значительно снижая нагрузку на администраторов», — отметил коммерческий директор московского филиала компании «Газинформсервис» Александр Синельников.

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