CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Как у россиян меняется отношение к карьере: исследование hh.ru

С начала 2026 г. более 24,4 млн россиян обновили резюме на hh.ru в желании найти работу или узнать, что нового предлагает рынок труда. Аналитики hh.ru изучили, как сегодня люди воспринимают карьеру и как отношение россиян меняется к ней в зависимости от пола, возраста и региона проживания. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Аналитики hh.ru провели 200 глубинных интервью с представителями разных специальностей в возрасте 25-45 лет из Москвы и регионов.

Возраст меняет отношение к карьере

По результатам исследования, у людей до 30 лет термин «карьера» нередко воспринимается как формальный, иерархичный и устаревший. При этом профессиональное движение для молодежи остается важным, но теперь молодые соискатели описывают этот процесс более современными и гибкими терминами — «опыт», «развитие» и «возможности».

В возрасте 30–40 лет отношение к карьере становится более рациональным и взвешенным. В этот период россияне активно строят профессиональную траекторию, поэтому на первый план выходят «доход», «устойчивость» и «перспективы роста».

Для аудитории 40+ карьера остается значимой, но ее эмоциональная ценность снижается. Вместо постоянного «движения вверх» происходит переоценка приоритетов и важнее становится «качество жизни», а не карьерная «гонка».

Женщины и мужчины по-разному воспринимают карьерный успех

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Мужчины чаще относятся к карьере прагматично и связывают ее такими понятиями как «доход», «статус» и «профессиональное признание». А для женщин карьерная тема сопровождается дополнительным эмоциональным напряжением, поскольку профессиональное продвижение может восприниматься через риск потерять баланс между работой и личной жизнью.

Москва и регионы: разные возможности для роста

Исследование hh.ru показывает, что для жителей столиц, а также их «спутников» (Москва, Санкт-Петербург, также Московская и Ленинградская области) карьера чаще воспринимается как реалистичный сценарий благодаря большому количеству вакансий и высокой профессиональной мобильности. Так, по данным hh.ru, только за последний месяц на эти регионы пришлось порядка 330 тыс. вакансий, что составляет 34% от всего объема предложений по стране. При этом жители этих регионов понимают карьеру не только как «должность» и «статус», но чаще других связывают ее с такими ассоциациями как «гибкость», возможность выбирать «формат работы» и сохранять качество жизни.

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний
Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний Импортонезависимость

В более удаленных регионах понятие карьеры зачастую связано преимущественно с конкретными профессиями, причем часто связанными с отраслевой принадлежностью региона, например, такими как сварщик, шахтер, строитель, водитель, наладчик, монтажник, геолог, а для более молодых специалистов ощущением профессионального «потолка». Это может быть одной из причин достаточно высокой трудовой мобильности у молодых соискателей, которая сохраняется долгие годы.

«По итогам проведения глубинных интервью мы видим, что представление об успешной карьере постепенно меняется: на смену идее постоянной гонки за должностным повышением приходит более осознанное профессиональное развитие, которое должно сочетаться с другими сторонами жизни. Значительная часть опрошенных ценят баланс, гибкость и отсутствие перегрузок, а также стремятся получать интерес и удовольствие от работы. При этом существуют полярные мнения: для одних респондентов карьерный рост — это возможность влиять на свое профессиональное будущее, а для других — процесс, в котором многое зависит от работодателя, руководителя или ситуации на рынке», — сказала Марина Дорохова, руководитель карьера и навыки hh.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса»

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Британскую госслужбу цифровых услуг отфутболивают в третье по счету ведомство за три года

Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

Selectel купил облачного провайдера за 2,6 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще