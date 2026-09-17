Как у россиян меняется отношение к карьере: исследование hh.ru

С начала 2026 г. более 24,4 млн россиян обновили резюме на hh.ru в желании найти работу или узнать, что нового предлагает рынок труда. Аналитики hh.ru изучили, как сегодня люди воспринимают карьеру и как отношение россиян меняется к ней в зависимости от пола, возраста и региона проживания. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Аналитики hh.ru провели 200 глубинных интервью с представителями разных специальностей в возрасте 25-45 лет из Москвы и регионов.

Возраст меняет отношение к карьере

По результатам исследования, у людей до 30 лет термин «карьера» нередко воспринимается как формальный, иерархичный и устаревший. При этом профессиональное движение для молодежи остается важным, но теперь молодые соискатели описывают этот процесс более современными и гибкими терминами — «опыт», «развитие» и «возможности».

В возрасте 30–40 лет отношение к карьере становится более рациональным и взвешенным. В этот период россияне активно строят профессиональную траекторию, поэтому на первый план выходят «доход», «устойчивость» и «перспективы роста».

Для аудитории 40+ карьера остается значимой, но ее эмоциональная ценность снижается. Вместо постоянного «движения вверх» происходит переоценка приоритетов и важнее становится «качество жизни», а не карьерная «гонка».

Женщины и мужчины по-разному воспринимают карьерный успех

Мужчины чаще относятся к карьере прагматично и связывают ее такими понятиями как «доход», «статус» и «профессиональное признание». А для женщин карьерная тема сопровождается дополнительным эмоциональным напряжением, поскольку профессиональное продвижение может восприниматься через риск потерять баланс между работой и личной жизнью.

Москва и регионы: разные возможности для роста

Исследование hh.ru показывает, что для жителей столиц, а также их «спутников» (Москва, Санкт-Петербург, также Московская и Ленинградская области) карьера чаще воспринимается как реалистичный сценарий благодаря большому количеству вакансий и высокой профессиональной мобильности. Так, по данным hh.ru, только за последний месяц на эти регионы пришлось порядка 330 тыс. вакансий, что составляет 34% от всего объема предложений по стране. При этом жители этих регионов понимают карьеру не только как «должность» и «статус», но чаще других связывают ее с такими ассоциациями как «гибкость», возможность выбирать «формат работы» и сохранять качество жизни.

В более удаленных регионах понятие карьеры зачастую связано преимущественно с конкретными профессиями, причем часто связанными с отраслевой принадлежностью региона, например, такими как сварщик, шахтер, строитель, водитель, наладчик, монтажник, геолог, а для более молодых специалистов ощущением профессионального «потолка». Это может быть одной из причин достаточно высокой трудовой мобильности у молодых соискателей, которая сохраняется долгие годы.

«По итогам проведения глубинных интервью мы видим, что представление об успешной карьере постепенно меняется: на смену идее постоянной гонки за должностным повышением приходит более осознанное профессиональное развитие, которое должно сочетаться с другими сторонами жизни. Значительная часть опрошенных ценят баланс, гибкость и отсутствие перегрузок, а также стремятся получать интерес и удовольствие от работы. При этом существуют полярные мнения: для одних респондентов карьерный рост — это возможность влиять на свое профессиональное будущее, а для других — процесс, в котором многое зависит от работодателя, руководителя или ситуации на рынке», — сказала Марина Дорохова, руководитель карьера и навыки hh.ru.