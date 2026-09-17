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M1Cloud становится частью Selectel

Сервис-провайдер M1Cloud (ООО «Стек Групп») и независимый провайдер ИT-инфраструктуры в России Selectel закрыли сделку по приобретению 100% доли M1Cloud. Общая сумма сделки составит не более 2,6 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Сделка является частью стратегии развития Selectel по укреплению позиций на облачном рынке и расширит возможности заказчиков M1Cloud за счет комплексного портфеля решений и глубокой экспертизы Selectel. При этом продукты и привычные сервисы продолжат работать в обычном режиме, условия предоставления услуг сохранятся без изменений.

M1Cloud предоставляет приватные облачные решения на базе партнерских дата-центров в Москве. Более 15 лет компания специализируется на высоконадежной виртуальной ИТ-инфраструктуре с высоким уровнем отказоустойчивости. Решения M1Cloud используют более 170 представителей среднего и крупного бизнеса. Прогнозная выручка M1Cloud за 2026 г. – 1,5 млрд руб.

«Приобретение облачного провайдера M1Cloud – это последовательный шаг в усилении роли Selectel на облачном рынке. Selectel сочетает органический рост с точечными приобретениями. Решения о покупке принимаются при уверенности, что они создают дополнительную ценность для акционеров и способствуют развитию бизнеса в долгосрочной перспективе. Ключевые компетенции M1Cloud сосредоточены в оказании услуг по созданию и поддержке приватных облачных решений. Сделка усиливает наше присутствие в этом сегменте и дополняет существующую экспертизу компании. Нашим приоритетом остается сохранение высокого качества сервиса и предоставление гарантий надежности для клиентов Selectel и M1Cloud», – сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

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«Стратегическое объединение с Selectel открывает нашим клиентам и партнерам принципиально новые горизонты и дает возможность получать более комплексные решения. Это позволит бизнесу быстрее реализовывать амбициозные проекты, используя синергию лучших практик обеих компаний», – отметил Евгений Горохов, исполнительный директор M1Cloud.

Выручка Selectel за шесть месяцев 2026 г. достигла 10,2 млрд руб., показав рост на 14% год к году. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 53%. Клиентская база Selectel расширилась до 44,5 тыс. на конец первого полугодия 2026 г.

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