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Ученые НИУ ВШЭ: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%. Статья опубликована в журнале «Вопросы экономики». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Искусственный интеллект отличается от предыдущих волн автоматизации тем, что впервые выполняет задачи, с которыми до недавнего времени мог справиться только человек, и затрагивает большинство белых воротничков. Потенциально в будущем из-за внедрения ИИ может измениться функционал более чем половины профессий. Это может существенно повысить производительность труда. Исследования показывают, что ИИ сокращает время на написание текста на 40%, а на написание кода — на 50%.

Однако рост производительности не всегда влечет за собой рост зарплат сотрудников. Ученые Лаборатории исследований рынка труда ФЭН НИУ ВШЭ Сергей Рощин и Ксения Рожкова вместе с сотрудником факультета социальных наук НИУ ВШЭ Яной Рощиной задались вопросом, стали ли сотрудники российских компаний зарабатывать больше благодаря искусственному интеллекту.

Авторы изучили данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2023 и 2024 годы по почти 10 тыс. работников. Опрос показал, что технология в России пока остается нишевой: хотя бы иногда ей пользовались лишь 11% занятых, а регулярно — 1,6%. При этом большинство пользователей — молодые люди до 32 с половиной лет с высшим образованием.

В основном пользователи ИИ сконцентрированы в сфере ИТ, где время от времени его применяли 36% сотрудников, а дальше с большим отрывом идут СМИ, юриспруденция, финансы, наука и культура. За пределами отраслей, требующих высокой квалификации сотрудников, ИИ почти не применяют.

Первичный анализ показал, что сотрудники, использующие в работе ИИ, зарабатывают на 13,4% больше тех, кто этого не делает. Если в модели учесть зарплату до 2022 г., то есть до начала массового распространения ИИ, чтобы отделить эффект использования технологии от самого рабочего места, премия в целом по выборке снижается до 6%. При этом резко растет разрыв в прибавке между теми, кто использует искусственный интеллект регулярно, и теми, кто пользуется им лишь время от времени.

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«Речь, например, может идти о полноценном делегировании ИИ рабочих процессов, что существенно увеличивает индивидуальную производительность», — Ксения Рожкова, старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда ФЭН НИУ ВШЭ.

Наиболее детальная модель, которая учитывает в том числе и личные качества сотрудника, показывает, что эпизодическое использование ИИ вообще перестает приносить бонус к зарплате и значимость имеет лишь регулярное применение: тогда прибавка вырастает до 17,2%, а у сотрудников наивысшей квалификации она и вовсе достигает 41,8%. Такие результаты указывают на то, что отдача ИИ выше в сферах с большим потенциалом для использования технологии, например в программировании. Но, объясняют авторы, даже в этом случае регулярное обращение к искусственному интеллекту значительно повышает производительность сотрудников, что дает прибавку к зарплате. При нерегулярном использовании такого выигрыша в производительности, и, соответственно, доходах нет. Кроме того, подобная прибавка может быть временной.

«Прибавка может сократиться или вовсе исчезнуть, как уже было с другими навыками. Сейчас от каждого сотрудника ожидают базовых навыков работы с компьютером, а когда-то это было преимущество на рынке труда. Так и использование ИИ по мере распространения может превратиться в еще одно требование и перестать приносить большую зарплату. Это будет связано с изменением самих профессий и выполняемых сотрудниками задач», — Ксения Рожкова, старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда ФЭН НИУ ВШЭ.

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